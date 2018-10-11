Lokal anestezi altında da uygulanabilen badem göz estetiğinde, gözün alt ve üst göz kapağındaki bozulmaların giderildiğini söyleyen Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Altuğhan Cahit Vural, "Göz çevresinde oluşan kırışıklıklar için farklı bakım ürünleri kullanılabilir. Ancak bunlar sürekli kullanılması gereken ürünlerdir. Uzun süre kalıcılık istenildiği takdirde göz çevresi estetiği doğru tercih olacaktır" dedi.



BADEM GÖZ ESTETİĞİ NASIL YAPILIYOR?



“Badem göz” estetiği ameliyatının 30 ile 60 dakika sürdüğünü belirten Op. Dr. Vural, ameliyat ile ilgili şu bilgileri verdi:



"Göz bölgesinde dış kenarlar lokal anestezi ile uyuşturularak işleme başlanır. Uygulama yapılacak bölgeler kalemle işaretlenir. Operasyonda göz kenarları yukarı doğru taşınır ve fazla olan deri varsa alınır. Uygulama sırasında lokal anestezi ile yapıldığından dolayı hastayla konuşmak mümkündür. Hasta uyanıktır, sadece işlem yapılan bölgeleri hissetmez. Yaklaşık 1 saatin sonunda işlem biter ve uygulama yapılan bölgeler çok ince dikiş malzemesiyle dikilir. Estetik şekilde dikim olur. Takiben ortalama 4 gün sonra dikişler alınır ve yerlerinde iz kalmaz."

"HASTA AYNI GÜN TABURCU OLABİLİYOR"



Hastanede yatış gerektirmeyen bu operasyon sayesinde hastanın aynı gün taburcu edildiğini ve evine gidebildiğini söyleyen Vural, "Düşük göz yapısı kişiyi daha yorgun, mutsuz ve yaşlı göstermektedir. Bu durumda kişiyi sosyal ve psikolojik olarak etkilemektedir. Badem göz estetiği sonrasında kişilerin bakışları daha dinamik olup, karşı tarafla iletişime geçerken kendilerini sosyal ve psikolojik olarak daha rahat hissederler. Badem göz estetiği bir operasyon olmakla birlikte sonuçları kalıcıdır. Yaz-kış rahatlıkla yapılabilen bir operasyondur" dedi.