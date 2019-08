Gıda alerjilerinin çocukluk dönemi hastalığı gibi görülse de et alerjilerinin özel bir durumu olduğunu söyleyen (AİD) Genel Sekreteri Doktor Ferda Öner Erkekol, et alerjisinin erişkinlerde de sık görüldüğünü belirtti.



İki grup et alerjisi olduğunu anlatan Erkekol, bunlardan birisinin özellikle süt alerjisi olan çocuklarda görüldüğünü kaydetti, "Süt alerjisi olan her 5 çocuktan birinde sığır eti tüketimi ile birlikte et alerjisi ortaya çıkabiliyor. Et tüketiminden yarım saat sonra ortaya çıkan alerjide daha çok kaşıntı, kızarıklık, nefes darlığı, burun akıntısı, karın krampları, ishal, hatta hipotansiyon şok gibi alerjik reaksiyonlar görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.



ŞİDDETLİ KARIN KRAMPLARIYLA BAŞLIYOR



Erişkinlerde görülen alerjilerin genellikle et tüketiminden 3 ila 6 saat sonra karın krampları gibi ciddi alerjik reaksiyonlarla seyrettiğini dile getiren Uzman şöyle devam etti:



"Bu açıdan çok dikkatli olunması gerekiyor. Bizler et tüketiminden sonra karın krampları ya da ishal gibi bulguları genellikle tükettiğimiz ürünün hijyenik olmamasına ya da bozulmuş olmasına bağlıyoruz. Tekrarlayan tüketimlerde az ya da çok tüketimden bağımsız olarak semptomları oluyorsa bu hastanın mutlaka et alerjisi açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Bu grup, hayatı tehdit eden alerji grubumuzdadır."



"KIRMIZI ETE ALERJİSİ OLANIN DİĞER ET GRUPLARINA DA ALERJİSİ OLUR"



Bütün hayvansal proteinlerde beyaz et tüketiminin de alerjik reaksiyonlara neden olabileceğine dikkati çeken AİD Genel Sekreteri, "Kırmızı et grubuna alerjisi olan hastanın diğer et grubuna da alerjisi olabilmektedir. Her tür hayvansal protein için bu geçerli. Kırmızı ve beyaz et tüketiminden sonra alerjik reaksiyonlar görülüyorsa, mutlaka bir alerji doktorunun değerlendirmesine ihtiyaç var" uyarısında bulundu.



Prof. Erkekol, alerjisi olanların et tüketmemeleri gerektiğini vurgulayarak, "Et alerjisi hayatı tehdit edici bir reaksiyondur. Az miktarda bir tüketimle birlikte ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle öncelikle tüketmemeleri son derece önemli. Et alerjisi tanısı alanlar için otomatik enjektörler reçete ediyoruz. Benim önerim, böyle bir şüpheleri varsa geçmişte et tüketimi sonrasında kaşıntı, kızarıklık, karın ağrısı, ishal, nefes darlığı, burun akıntısı gibi semptomları olduysa bu bayramda etten uzak durmalarında fayda var" şeklinde konuştu.



