Et beni neden olur, neden çıkar? Et beni tedavisi nasıl olur?

ET BENİ NEDİR?



Et beni, vücudun farklı bölümlerinde cildin üzerinde küçük bir çıkıntı şeklinde görülen yapılardır. Et beninin yapısını elastik liflerin normal yapısındaki bozulma oluşturur. Bu proteinin cilt dışına doğru birikmesiyle et beni adı verilen yapılar oluşur.

Et beni çoğunlukla zararsızdır ve kansere doğru ilerlemez. Ancak bazı kişiler, özellikle et beni yüz gibi görünebilir bir yerdeyse, et beninden kozmetik olarak rahatsız olabilir. Bu gibi durumlarda et beni, dermatologlar ve estetik cerrahlar tarafından güvenli bir şekilde vücuttan uzaklaştırılabilir.

ET BENİ NEDEN ÇIKAR?



Et beninin oluşmasında pek çok faktör rol oynar. Vücutta bulunan bir protein türü olan kolajen, et beni oluşumunda rol oynar. Farklı bir deyişle et beni, kolajen liflerinden ve kan damarlarından oluşur. Deri dokusunun düzensiz bir şekilde büyümesine bağlı olarak oluşan et beni, çoğunlukla genetik geçişlidir.

Ailesinde et beni olan kişilerin vücutlarının aynı bölgelerinde, benzer şekilde et beni görülebilir. Gebelik döneminde oluşan hormon seviyelerindeki değişim, et beni oluşumunu tetikleyen önemli faktörlerden biridir.

Gebelik sırasında kadınlarda et beni sayısında artış da görülebilir.

Obezite, insülin direnci ve tip-2 diyabeti olan kişilerde oluşma eğilimi daha yüksektir.

2008 yılında yapılan sınırlı bir araştırmaya göre, human papilloma virüs (HPV)'ün et beni oluşumunda rol oynadığı görülmüştür.

2010 yılında yapılan farklı bir sınırlı çalışmanın sonuçlarına göre ise et beni oluşumu ile vücut kitle endeksi ve yüksek trigliseridler arasında bağlantı olduğu gözlenmiştir. Ancak bazen, ortada hiçbir sebep yokken de kişide et beni oluşabilir.

Et beninin cildin katlandığı ve doğal sürtünmenin oluştuğu boyun, koltuk altı ve kasık bölgelerinde daha sık oluştuğu göz önüne alındığında aşırı kilolu insanlarda, et beni oluşumu daha fazla görülebilir. Ayrıca kıyafet ve aksesuarların cilt yüzeyine sürtünmesinin de et beni oluşumunda rol oynadığı düşünülür.

ET BENİ KOPARSA NE OLUR?



Et beni olan kişiler bazen kendi çözümleriyle et benini koparmaya çalışır. Bu davranış doktorların onayladığı bir durum değildir. Kendi başına koparma işlemi küçük et beni için sorun oluşturmayabilir ancak büyük et benlerinin koparılması ciddi kanamaya yol açabilir.

Et beninin koparıldığı bölgenin bakımı iyi yapılmazsa ilgili bölge enfeksiyon kapabilir. Yine koparılan bölgede yara iyileşmesi düzgün olmazsa et benini düştüğü yerde iz kalabilir. Bu durum da kişi için rahatsız edici olabilir. Dolayısıyla et beni problemi yaşayan kişilerin doktora başvurmadan bene müdahale etmemesi önerilir.



Et beni olan kişiler, kıyafet ve aksesuar seçiminde dikkatli olmalıdır. Örneğin boyun bölgesinde et beni olan kişi, tam benin üzerine gelecek şekilde bir kolye takarsa bu durum benin kopmasına neden olabilir.

Et beni olan bölgelere tıraş, ağda gibi işlemler uygulanırken de titiz davranılmalıdır. Aksi takdirde bu durumlar et beninin kopmasına yol açabilir.

ET BENİ KENDİLİĞİNDEN DÜŞER Mİ?



Bazı durumlarda et benine kan akışının kesilmesiyle birlikte bu doku kendiliğinden düşebilir.

ET BENİ TEDAVİSİ NASIL OLUR?



Et beni genellikle ciddi bir soruna neden olmaz ve bu nedenle tedavi gerektirmez. Ancak bazı kişiler gerek medikal gerek de estetik nedenlerle et benlerinden kurtulmak isteyebilir. Et beni tedavisinde kullanılan birkaç alternatif yöntem mevcuttur. Bu yöntemler şu şekilde sayılabilir:

Kriyoterapi: Sıvı azot kullanılarak et beninin dondurulduğu bir yöntemdir. Genellikle 1-2 seans et beninin alınması için yeterli olur.

Cerrahi: Et beni ameliyatı, makas ya da neşter kullanılarak benin alındığı yöntemdir.

Elektrocerrahi: Koterizasyon olarak da bilinen bu işlem, yüksek akımlı elektrik enerjisi kullanılarak et beninin düşürüldüğü uygulamadır.

Ligasyon: Et benini besleyen damarların bağlandığı işlemdir. Bu işlem sonrası et beninin beslenmesi bozulur ve et beni düşer.



Et beni operasyonu genellikle anestezi gerektirmez. Ancak büyük boyutta veya çok sayıda et beninin alınacağı durumlarda kişiye lokal (bölgesel) anestezi uygulanabilir.