Evde spor yapmanın doğru uygulandığında faydalı olabileceğini ancak yanlış yapıldığında büyük sağlık problemlerine yol açabildiğini belirten Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Doç. Dr. Eren Erdem, profesyonel olarak sporla ilgilenip ara veren veya daha önce sporla ilgili herhangi bir eğitim almamış kişilerin, uzman yardımı olmadan evde spor yapılmasını önermediklerini söyledi.



Evde spor yaparken en çok dikkat edilmesi gereken bölgenin; bel ve omurga olduğuna vurgu yapan Doktor Eren Erdem, “Yapacağınız hareketlerde bu bölgelere yanlış bir şekilde yük bindirmemeniz gerekmektedir. Örneğin yerden alıp kaldıracağınız bir ağırlığı, hangi pozisyonda kaldırdığınız çok önemli. Eğer ağırlığı, belinizden veya omurganızdan destek alıp kaldırırsanız, o bölgelerde bir sakatlığa yol açma riskiniz çok yüksek. Bu tarz problemlerin başınıza gelmesini istemiyorsanız çok dikkatli ve yavaş bir süreçle bu kaslarınızı geliştirmeniz gerekmektedir” dedi.



Uzun süre spordan uzak kalmış ve sonrasında tekrar spora dönmüş kişilerin kaslarının eski formunda olmadığını belirten Girişimsel Nöroradyolog, “Uzun süre spordan uzak kalan insanların vücuduna ani yük bindirimi kolayca sakatlanmalarına sebep olur, bu yüzden tekrar spora başladıysanız, yavaş yavaş ve mümkün olduğunca hafif bir sporla başlamanız gerekmektedir” diye konuştu.



ESNEYİN VE ISININ



Spora başlamadan önce yapılacak esneme hareketleri sayesinde kasların yumuşadığına, daha rahat hareket ettiğine ve spor sonrasında daha rahat dinlenme sağladığına dikkat çeken Erdem, “15-20 dakika süren esneme hareketleri sayesinde vücut ısınır, nabız yükselir ve spora hazır hale gelir. Esneme hareketleri son derece yavaş yapılmalı ve ardından ısınma hareketleri ile pekiştirilmelidir. Esneme ve ısınma hareketleri için yumuşak ve antibakteriyel matlar, esnek bant ve toplar kullanılabilir” ifadelerini kullandı.



EVDE PİLATES YAPMAK KOLAY ANCAK RİSKLİ!



Özellikle duruş bozukluklarını gidermeyi amaçlayan pilates sporunun evde yaygın olarak yapıldığını belirten Doç. Erdem, öneri ve uyarılarını şöyle tamamladı:



“Hemen her markette bulunabilen aletler ve konu ile ilgili hazırlanmış videolar eşliğinde evde en sık yapılan sporlardan biri olan pilates sırasında özellikle boyun ve omurga duruşunun yanlış konumlanma riski yüksektir. Ayrıca ev sporlarında çıplak ayak ya da çorap yerine uygun bir ayakkabının seçilmesi de önemlidir. Spor sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazıdır. Ancak uzmanların yönlendirmesi ve denetiminde yapıldığında sağlıklı sonuçlar verir.”