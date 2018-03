Faset sendromu sırt ve bel ağrılarının gizli kaynağı olabilir

Faset sendromunun, bel ağrısının, üzerinde yeterince durulmayan ancak sık görülen bir nedeni olduğunu söyleyen Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Doç. Dr. Eren Erdem, ntv.com.tr'ye yaptığı açıklamada, halk arasında bel omurlarında kireçlenme olarak bilinen bu durumun, çoğu kez bel ve boyun fıtığı ile birlikte bulunabildiğini söyledi.



Bu nedenle faset sendromunun bir ağrı kaynağı olarak göz ardı edilebildiğini söyleyen Doç. Erdem, “Faset sendromu, özellikle 50’li yaşlardan sonra bel ağrısının en sık görülen nedenidir. Buna rağmen faset sendromu bir yandan halk arasında, diğer yandan da doktorlar tarafından yeterince tanınmayan, ihmal edilen ve üzerinde durulmayan bir hastalıktır’’ dedi.



İSTİSMAR AMAÇLI ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN!



Ağrılarından kurtulmak isteyenlerin her yolu denediğini belirten ve özellikle internet üzerinden yapılan ürünlere dikkat çeken Doç. Dr. Eren Erdem şunları söyledi:



‘’Doğru teşhis koyulamamış, anlaşılmamış, yeterince tedavi edilmemiş birçok hasta, çeşitli tedavi uygulamalarından fayda göremez. Ağrılarına çare bulamayan bir kısım hasta ise tıp dışı uygulamacıların kapısını dahi çalar, internette ya da televizyonda gördüğü istismar amaçlı ürünlerden fayda bekler.



“FASET EKLEMLERDE OLUŞAN BOZULMALAR ŞİDDETLİ AĞRIYA YOL AÇIYOR”



Halbuki omurganın arka yüzünde bulunan faset eklemlerinin yıpranması sonucunda ortaya çıkan faset sendromuna bağlı kronik bel ağrısının tedavisi vardır. Son derece basit işlemlerle, hastaların yaşam kaliteleri önemli ölçüde artar. Faset eklemlerinin çok karmaşık bir sinir ileti sistemleri mevcuttur. Bu nedenle de ağrıya duyarlı oldukları açıktır. Yaşlanmaya, darbelere, travmalara bağlı olarak faset eklemlerde oluşan bozulmalar şiddetli boyun, sırt ve bel ağrılarına sebep olabilir.’’

.

AĞIR İŞLER VE SERT SPOR FASET SENDROMUNU TETİKLİYOR



Faset sendromunun, ağır işlerde çalışan gençlerde ve sert spor yapanlarda da görülebildiğini aktaran Dr. Erdem, ayrıca dengesiz yük taşımanın da faset sendromuna yatkınlığı artırdığını dile getirdi.



2 FARKLI TEDAVİ YÖNTEMİ UYGULANABİLİR



Girişimsel Nöroradyoloji Uzmanı Erdem, faset sendromunun tedavisini işe şöyle anlattı:



‘’Bu sendromun neden olduğu ağrıların tedavisinde faset eklem enjeksiyonu ve faset eklem denervasyonu gibi girişimsel yöntemleri uygulanır. Eklem enjeksiyonu, eklem içine özel iğnelerle girilerek ilaç enjeksiyonu yapılır. Bel ve boyun fıtığı ile faset sendromu birlikte sık görüldüğünden bu enjeksiyonlar bel ve boyun fıtığı için uygulanan epidural ve transforaminal enjeksiyonlarla aynı seansta da yapılabilir. Faset eklem denervasyonunda ise ağrıyı ileten sinirler bloke edilir yani ağrıyı iletmeleri engellenir. Bu sinirler hareket ya da duyuyla ilgili sinirler değildir. Sadece ağrı iletiminden sorumludur. Bu nedenle bu sinirlerin duyarsızlaştırılması sonucunda herhangi bir fonksiyon ya da his kaybı oluşmaz. Sadece ağrı ortadan kalkar. Faset eklem denervasyonu için kullanılan en modern yöntem radyofrekans termokoagülasyon yöntemidir. Bu yöntemde sinire yüksek frekanslı radyo dalgaları ile oluşturulan kontrollü ısı uygulanır ve sinirin ağrıyı iletimi kesilir.



SİSTEMATİK TEDAVİYLE AĞRILAR YOK EDİLEBİLİR



Tüm bu girişimsel tedavi yöntemleri uzun seanslar boyunca değil, tek bir seans olarak uygulanır. Girişimden sonra hastalar 3-4 saat ya da en fazla 1 gece gözlem altında tutulup evlerine gönderilirler. Ardından hastalara yapmaları gereken egzersizler ve vücutlarını doğru kullanmak için dikkat edilmesi gereken noktalar anlatılır. Bu şekilde uygulanan sistematik bir tedaviyle faset sendromu ağrıları yok edilebilmektedir.”



VİDEO: HER BEL AĞRISI FITIK DEĞİL