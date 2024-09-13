Fas'ta ilk M çiçeği vakası tespit edildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "küresel sağlık alarmının başlangıcından bu yana kabul edilen sağlık protokolü kapsamında" ülkede ilk M çiçeği vakasının tespit edildiği belirtildi.



Enfekte olan kişinin Marakeş şehrindeki tıp merkezlerinden birinde tedavi gördüğü aktarılan açıklamada, hastanın sağlık durumunun stabil olduğu, endişe edilecek bir durumunun bulunmadığı, gerekli tedavinin uygulandığı ve yakın tıbbi takibe tabi tutulduğu kaydedildi.



Açıklamada ayrıca sağlık ekiplerinin ulusal ve uluslararası sağlık standartlarına uygun olarak izolasyon işlemlerini devreye aldığı, halk sağlığı acil durum ekiplerinin şu ana kadar herhangi bir semptom göstermeyen temaslıları belirlemek için epidemiyolojik araştırmalara başladığı aktarıldı.



⁠M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ



M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.



İlk belirtiler, virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.



Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.



M çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta DSÖ tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.