FDA corona virüs tedavisi için ilk ilacı onaylamayı planlıyor

İlaç şirketi Gilead Sciences bugün yaptığı açıklamada remdesivir ilacına ilişkin üçüncü aşama test sonuçlarını paylaştı. Şirket ilk sonuçların olumlu olduğunu belirtti. New York Times gazetesi,  Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) ilacı onaylamayı planladığını açıkladı.

ntv.com.tr 29.04.2020 - 19:29 | Son Güncelleme : 29.04.2020 - 21:55

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New York Times'ta yer alan habere göre FDA'dan üst düzey bir yönetim yetkilisi, Covid-19 hastalarını tedavi etmek için test edilen deneysel bir antiviral ilaç olan remdesivir için acil kullanım yetkisini çarşamba günü erken saatlerde duyurmayı planlıyor.

Bununla birlikte, ABD'li ilaç şirketi Gilead Sciences, bugün akşam saatlerinde yaptığı remdevisir ilacının corona virüs hastalarının tedavisinde kullanılmasına ilişkin olumlu sonuçlar aldıklarını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamanın ardından Gilead hisseleri borsada yüzde 9 değer kazandı. Haber ayrıca ABD borsalarında yukarı yönde bir hareketlenme yarattı.

Remdesivir corona virüs tedavisinde deneden ilaçlardan biri. Aşı çalışmaları devam ederken hastaneler bu ilacı corona virüse yakalanmış hastaların tedavisinde kullanıyor.

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