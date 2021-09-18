Ferritin nedir? Ferritin eksikliği neden olur?

Vücuda demir minerali beslenme yolu ile alınır. Bu demir mineralinin görevlerinden biri kırmızı kan hücrelerinin doku ve organlara yeterince oksijen taşıyabilmesini sağlamaktır.

Ferritin, demiri vücutta depolayan ve salınımını sağlayan bir protein kompleksidir. Karaciğerin çoğunluğu oluşturan hepatosit olarak bilinen hücrelerde, bağışıklık sisteminde ve kemik iliğinde bulunur.

Ferritin, karaciğer başta olmak üzere, kemik iliği, dalak ve bağırsaklar ve vücuttaki tüm dokularda bulunan, demirin depolanmasını sağlayan bir çeşit depo proteindir.

Ferritin düzeyinizin düşük olması, vücudunuzun demir depolarının düşük olduğunu ve demir eksikliğinizin olduğunu gösterir.

Olması gereken ferritin değerleri yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterir. Yetişkin bir erkekte 20- 500 ng, kadınlarda ise 20- 200 ng arasındaki değerler normal kabul edilir.

Yenidoğan bir bebekte olması gereken değer aralığı 25- 200 ng arasıdır. 6 aylık bebekler ile 15 yaş arası çocuklarda 7 ile 142 ng olması beklenir.

FERRİTİN NE ZAMAN DÜŞER?

Kan kaybı (gizli veya açık)



Demirden yoksun beslenme



Demir emiliminde bozulma



Demir kullanımında bozulma



Kronik bir hastalık

FERRİTİN NE ZAMAN YÜKSELİR?



Akut iltihaplar

Hemokromatozis hastalığı



Karaciğer hastalıkları



Hipertiroidi



Lösemi ve lenfomalar



Aşırı alkol alımı

FERRİTİN DÜŞÜKLÜĞÜ BELİRTİLERİ

Sinirli olma hali,



Yorgunluk,



Halsizlik,

Uyuşma,



Anksiyete,



Sabahları kalkmanın güç olması,



İştahsızlık,

Bacakların ağrıması,

Saç dökülmesi,



Kireç ve toprak yeme arzusu,



Baş dönmesi,



Baş ağrısı,



Kaşıntı,



Konsantrasyonun bozulması,



Kulakların çınlaması,



Üşüme hissi,



Nefes darlığı,



Cildin renginde solma,



Cilt kuruması,