Embriyo ve fetüsleri inceleyen bilim insanları, kertenkelemsi kasların, 250 milyon yıldır memelilerde bulunmadığını söylüyor.
Uzmanlar kasların yok oluşunun, insanların başparmaklarında diğer parmaklarına kıyasla fazladan bir kas bulunmasıyla bir bağlantısı olabileceğini düşünüyor.
ABD'nin Howard Üniversitesi araştırmacıları, "evrim sürecinde bu kaslara ihtiyacimiz kalmadı" diyor.
Bilim insanları, insanoğlunun evrim sürecinin en eski kanıtını bulduklarını savunuyor.
Araştırmacılar, insanlarda bulunan ancak artık işlevi kalmayan organlara kuyruksokumu, apandis ve yirmi yaş dişlerini örnek gösteriyor.
Fetüslerin ellerinde kertenkelemsi kaslar bulundu (Evrim sürecine dair yeni kanıt)
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Amerikalı bilim insanları, insanlardaki evrim sürecine dair önemli bir kanıt bulduklarını açıkladı. Washington'da yapılan araştırmada, bebeklerin ana rahminde gelişirken ellerinde kertenkelelerin kaslarını andıran kaslar oluştuğu, bunların sonradan yok olduğu tespit edildi.
Embriyo ve fetüsleri inceleyen bilim insanları, kertenkelemsi kasların, 250 milyon yıldır memelilerde bulunmadığını söylüyor.