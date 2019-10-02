Embriyo ve fetüsleri inceleyen bilim insanları, kertenkelemsi kasların, 250 milyon yıldır memelilerde bulunmadığını söylüyor.

Uzmanlar kasların yok oluşunun, insanların başparmaklarında diğer parmaklarına kıyasla fazladan bir kas bulunmasıyla bir bağlantısı olabileceğini düşünüyor.

ABD'nin Howard Üniversitesi araştırmacıları, "evrim sürecinde bu kaslara ihtiyacimiz kalmadı" diyor.

Bilim insanları, insanoğlunun evrim sürecinin en eski kanıtını bulduklarını savunuyor.

Araştırmacılar, insanlarda bulunan ancak artık işlevi kalmayan organlara kuyruksokumu, apandis ve yirmi yaş dişlerini örnek gösteriyor.