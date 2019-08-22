Fildişi Sahili'nin kuzeyindeki Yeretiele kentinde, 30 kişinin tanısı konulamayan bir hastalık nedeniyle yaşamını yitirmesi endişe yarattı.
Fildişi Sahili'nde yayın yapan "Koaci" adlı sitenin haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Bere bölgesine bağlı Yeretiele kentinde, temmuz ayından bu yana tanı konulamayan bir hastalık görülüyor.
Yüzde ödem (şişme), kabızlık, göğüs ağrısı, karında şişme, bitkinlik ve kusma gibi belirtiler gösteren hastalık can almaya devam ediyor.
Bölgede incelemelerde bulunan sağlık ekibi, hastalığın bir an önce teşhis edilerek hastaların tedavi olmasını sağlaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Fildişi Sahili'nde tanı konulamayan hastalık nedeniyle 30 kişi öldü
Anadolu AjansıSağlık
Fildişi Sahili'nde, tanı konulamayan hastalık paniği yaşanıyor. Fildişi Sahili yetkilileri, en az 30 kişinin teşhis edilemeyen bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Fildişi Sahili'nin kuzeyindeki Yeretiele kentinde, 30 kişinin tanısı konulamayan bir hastalık nedeniyle yaşamını yitirmesi endişe yarattı.