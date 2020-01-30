Filipinler'de ilk yeni tip corona virüs vakası

CNN Philippines'in haberine göre, Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 21 Ocak'ta Vuhan'dan ülkeye Hong Kong üzerinden gelen 38 yaşındaki Çinli bir kadının hafif öksürük şikayeti üzerine 25 Ocak'ta doktora başvurduğu belirtildi.



Akabinde Metro Manila bölgesinde bir devlet hastanesine yatırılan hastada yeni tip koronavirüse ilişkin test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirilen açıklamada, ancak hastada halihazırda herhangi bir semptomun görülmediği vurgulandı.



Virüs şüphesiyle 23 kişinin müşahede altında olduğu da aktarılan açıklamada, taburcu edilen 5 kişinin ise sıkı gözetim altında tutulduğu kaydedildi.



ÇİN'DE YAŞAYAN TÜRK AKADEMİSYEN NTV'YE KONUŞTU: GÜNDE 36 DEFA ELLERİMİ YIKIYORUM

