Fistül nedir, neden olur? Fistül belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?

FİSTÜL NEDİR?



Fistül, bir organla başka bir yapı arasında oluşan tüp şeklindeki anormal bir bağlantıdır. Mesane ve vajina gibi iki vücut boşluğunun veya vücut boşluğu ile cildin bağlantısı biçiminde olabilir. Fistül terimi Latincede tüp anlamına gelen fistula kelimesinden türetilmiştir. En sık olarak anüs ve çevresinde görülür ve bu durumda anal fistül adını alır.

İkinci en yaygın yerleşim yeri iki bağırsak bölümü arasındadır ve bunlara enteroenterik fistül denir. Fistüller ayrıca rektum ve vajina, bağırsak ve cilt, bağırsak ve mesane arasında da sıktır.



FİSTÜL ÇEŞİTLERİ NELERDİR?



Prensip olarak, vücudun herhangi bir yerinde görülebilir; ancak en yaygın olarak bağırsak ve anüste gelişir. İdrar yollarında da çeşitli organlara açılan fistüller gelişebilir.

FİSTÜL BELİRTİLERİ NELERDİR?

Fistül belirtileri anormal bağlantının nerede oluştuğuna bağlıdır. Perianal fistülde makatta sürekli bir ağrı veya şişlik olabilir. Bağırsak ve mesane arasındaki bir fistül, tekrar eden idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabilir.

Bağırsağın iki bölümü arasındaki fistüller herhangi bir belirtiye neden olmayabilir. Fistül belirtileri arasında ağrı, ateş, hassasiyet, kaşıntı, irin veya kötü kokulu akıntı bulunur. Belirtiler fistülün ciddiyeti ve konumuna göre değişir.



FİSTÜL TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?



Fistül tedavileri bulundukları yere ve belirtilerin ciddiyetine göre değişiklik gösterir. Antibiyotikler veya başka ilaçlar fistül ile ilişkili enfeksiyonun tedavisinde kullanılabilir.



Enterovajinal, enterokutanöz ve enterovesiküler fistüller için enteral diyet tedavisi uygulanabilir. Enteral diyet ağızdan veya bir besleme tüpü yoluyla verilen sıvı beslenmedir. Sıvı beslenme formülleri vücut için elzem besin maddelerini içerir ve katı gıdanın yerini alır. Katı gıda tüketilmemesi daha az dışkı oluşumuyla fistülün iyileşmesine yardımcı olur.



Bazı küçük fistüller kateter kullanılarak tedavi edilir. Kateter yardımıyla fistül boşaltılarak enfeksiyon kontrol altına alınmaya çalışılır.

Fistüllerin tedavisinde içlerini doldurarak uygulanan fibrin yapıştırıcılar da kullanılabilir. Diğer tedavilere cevap vermeyen olgularda cerrahi işlemle fistülün kapatılması ya da çıkarılması gerekebilir.