Fleksitaryen diyet nedir? Fleksitaryen diyet hayvansal gıda içeriyor mu?

Esnek ve vejetaryen kelimelerinin birleşiminden oluşan Fleksitaryen diyet, sebze ve minimumu hayvansal gıdayı birleştirerek sağlıklı bir beslenme şekli sunmaya çalışıyor.

Vejetaryenler et tüketimini tamamen keserken, veganlar etle beraber balık, yumurta, süt ürünleri, deri kıyafet ve ayakkabılar gibi tüm hayvansal ürünleri hayatlarından çıkarırlar.



Fleksitaryen diyeti tercih edenler ise hayvansal ürünler yedikleri için vejetaryen veya vegan olarak kabul edilmezler. Fleksitaryen beslenmenin kesin kuralları ya da tavsiye edilen kalori ve makro besin maddeleri bulunmaz.



Bu beslenme türünün bazı ilkeleri bulunmaktadır:

-Daha çok meyve, sebze, baklagil ve kepekli tahıllar tüketin.



-Hayvanlar yerine bitkilerden elde edilen proteinlere odaklanın.



-Esnek olun. Zaman zaman et ve hayvansal ürünler de tüketilebilir.



-En az işlenmiş, en doğal yiyecek formlarını tüketmeye çalışın.



-Rafine şeker ve tatlıları sınırlayın.

Fleksitaryen beslenme de genel amaç daha besleyici gıdalar tüketmek ve et tüketimini aza indirgemektir.

FLEKSİTARYEN BESLENMENİN NE GİBİ FAYDALARI VAR?

Fleksitaryen beslenmenin sağlık açısından henüz ne gibi faydaları olduğu tam olarak bilinmiyor. Bunun sebebi hem henüz bu diyetin çok yaygın olmamasından hem de diyetin kesin bir beslenme şartı olmamasından kaynaklanıyor.

Zengin lifli diyetler ve sağlıklı yağlar kalp sağlığına iyi gelir. 11 yılı aşkın bir sürede 45.000 erişkin üzerinde yapılan bir çalışma, vejeteryanların vejeteryan olmayanlara göre yüzde 32 oranında daha düşük kalp hastalığı riskine sahip olduğunu ortaya koyuyor.



Bu, vejetaryen diyetlerin genellikle tansiyonu düşüren ve iyi kolesterolü artırabilen antioksidanlar bakımından zengin olmasından kaynaklanıyor. Fleksitaryen beslenmede de sebze ve lif ağırlıklı beslenilmesinden dolayı aynı etkinin görülebileceği düşünülüyor. Ancak yine de bu çalışmanın vejetaryenlerin üzerinde yapıldığı unutulmamalı.

Fleksitaryen beslenme, bel kalınlığı için de faydalı olabilir. Bunun nedeni, esnekliğin yüksek kalorileri, işlenmiş yiyecekleri ve doğal olarak yüksek kalorili yiyecekleri sınırlamasıdır. Bazı çalışmalar, bitki bazlı bir diyet uygulayan kişilerin, uygulamayanlara göre daha fazla kilo verebileceğini göstermiştir.

Sağlıklı bir diyet, özellikle de ağırlıklı olarak bitki bazlı bir beslenme, Tip 2 diyabetinde önlenmesine ve tedavisine yardımcı olabilir.

Et tüketimini azaltmak, toprak ve su kullanımının yanı sıra sera gazı emisyonlarını azaltarak doğal kaynakların korunmasına yardımcı olabilir.

Yetiştirilen bitkisel gıdaları tüketmek, hayvanlar için gıda üretmekten daha az kaynak gerektirir. Bitki proteinlerini üretirken, hayvansal protein üretmekten 11 kat daha az enerji kullanır.



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