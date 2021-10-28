Fluvoksamin nedir, ne işe yarar?

Antidepresan ilacı olarak bilinen fluvoksamin, risk altındaki kişilerde ölümcül covid-19 hastalığı riskini üçte bir oranında azalttı.



Brezilya'da yaklaşık bin 500 covid-19 hastası arasında yapılan inceleme sonrasında, fluvoksamin ilacını alanlarda hastaneye yatışlarını yüzde 32, ilacı tolere eden hastalarda da ölümleri yüzde 91 azalttığı gözlendi.



Luvox markası altında satılan ilacın, çoğunlukla obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve depresyonu tedavi etmek için kullanılan seçici bir serotonin geri alım inhibitörü (SSRI) sınıfına dahil olduğu belirtildi.



FLUVOKSAMİN NEDİR?

Fluvoksamin, 8 yaş ve üstü kişilerde obsesif kompulsif bozukluk (okb) için kullanılan bir antidepresandır. 18 yaş ve üzeri bireylerde ise majör depresyon tedavisinde kullanır.

Çeşitli psikolojik hastalıkların tedavisi için kullanılan bu antidepresan, beyin hücreleri arasında yeterli iletiyi sağlayarak kişinin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olur.

Türkiye'de ek kontrole tabi olmayan reçete ile satılır.

Yarılanma ömrü 12 saat olmasına karşın günde 2 kez alındığında 22 saat'e çıkar.

Metabolitesi inaktif olan tek SSRI'dır (Seçici serotonin geri alım inhibitörü). Bu nedenle bırakması kısmen diğer SSRI'lardan zordur.