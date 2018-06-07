Fonksiyonel burun estetiğinin, dış görünümün yanı sıra burnun çok daha önemli olan nefes ve koku alma gibi fonksiyonlarının düzeltilmesi ya da korunması olduğunu belirten KBB Uzmanı Op. Dr. Onur Sönmez, nazal septum denilen burun orta bölme eğriliği, halk arasında burun eti olarak da bilinen alt ve orta konka büyümeleri, polipler ve geniz etinin en sık görülen burun tıkanıklığı sebepleri olduğunu söyledi.



Burun estetiği cerrahisinde bu fonksiyonel problemlerin ihmal edilmesinin, hasta memnuniyeti açısından olumsuz sonuç doğuracağını dile getiren Dr. Sönmez, “Burun orta bölme eğriliği ile burun aksının eğriliğinin birlikte olduğu vakalarda; nazal valv patolojileri dediğimiz burun kanatları ile ilgili problemlerde ve yine nefes almayı zorlaştıran burun ucunun düşük olduğu durumlarda mutlaka uygulanması gereken bir yöntemdir. Özellikle nazal valv patolojilerinin göz ardı edilmesi sonucu hastada burun eti ya da kemik eğriliği bulunmamasına rağmen estetik cerrahi sonrası burun tıkanıklığı yaşanabilmekte ve revizyon cerrahilere ihtiyaç duyulabilmektedir” dedi.



“MORARMA VE ŞİŞLİK EN AZA İNDİRİLİYOR”



Fonksiyonel burun estetiğinin kızlarda 16, erkeklerde ise 17 yaşından itibaren uygulanabileceğini söyleyen KBB Uzmanı Sönmez, ameliyatı hakkında ise şu bilgileri verdi:





“Ameliyat genel anestezi ile uygulanmakta ve süresi 2 ila 3 saat arasında değişebilmektedir. Ameliyat sonrası ağrı kontrolünü etkili bir medikasyonla sağlayabilmekteyiz. Öte yandan son yıllarda kullanılmaya başlayan Piezo cerrahi ya da ultrasonik kemik şekillendirme yöntemi sayesinde morarma ve şişlik en aza indirilebilmiştir. Çünkü çekiç, keski ve törpü kullanımının travmatik sonuçları Piezo cerrahi sayesinde azaltılmış olup ameliyat sonrası daha hassas, zarif bir burun elde edilebilmekteyiz. İyileşme daha hızlı ve çabuk olmaktadır. Yumuşak dokuya zarar vermediği için kanamanın azalmasına da katkıda bulunmaktadır. Sadece estetik amaçlı ameliyatlarda bazen tampon kullanılmayabilir. Ancak özellikle komplike burun orta bölme eğriliklerinin de düzeltildiği fonksiyonel ameliyatlarda hastaların bir miktar içerisinden nefes alabildikleri delikli silikon tamponları 3 ila 7 gün arasında kullanabilmekteyiz. Yaklaşık 1 hafta sonra kişi sosyal yaşantısına dönebilmektedir.”

