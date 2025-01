Formda kalmak için gereken minimum egzersiz miktarı nedir?

İş yerinde teslim tarihlerinin birikmesi ve evde dikkat edilmesi gereken işler, kişinin kendisi ve sevdikleri için yerine getirmesi gereken diğer yükümlülüklerle birlikte, spor salonunda saatler geçirmek her zaman pratik olmayabilir. Ancak, düzenli fiziksel aktivite şüphesiz genel sağlığınız için faydalıdır. Dolayısıyla, formda kalmak isteyen ancak her gün zaman bulmakta zorlanan biriyseniz, fitness hedeflerinize nasıl ulaşabilirsiniz? Formda kalmak için gereken minimum fiziksel aktivite miktarı var mıdır? Evet, var!



CDC'ye (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri) göre Amerikalılar için Fiziksel Aktivite Yönergeleri, yetişkinler için haftada 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite önermektedir. Eğer yoğun yoğunluklu aktivite veya orta ve yoğun yoğunluklu aktivitelerin bir kombinasyonunu yapıyorsanız 75 dakika iyidir. Bununla birlikte, her hafta en az 2 gün kas güçlendirme egzersizleri önerilir.



Bir haftada 150 dakika orta yoğunluklu fiziksel aktivite nasıl dahil edilir?



Haftada 5 gün egzersiz yapabilirsiniz.

Günlük rutininize 30 dakika orta yoğunluklu aktivite ekleyin.

Tempolu yürüyüş ideal bir orta yoğunluklu aerobik aktivitedir. Bisiklet sürmek ve yüzmek diğer seçeneklerdir.

Yoğun yoğunluklu aerobik aktiviteyi seçiyorsanız, rutininize 15 dakika koşu veya koşu ekleyin.

Ayrıca, haftada iki kez kas eğitimi aktiviteleri eklediğinizden emin olun.



SAĞLIK YARARLARI



Minimum aktivitenin size iyi gelmeyeceğini düşünmeyin. 150 dakika aktivite eklemek uykunuzu anında iyileştirecek, kaygınızı azaltacak ve kan basıncınızı düşürecektir. Bu ayrıca kalp hastalığı, tip 2 diyabet ve bazı kanserler dahil olmak üzere kronik hastalık riskinizi de azaltacaktır.



Kardiyovasküler sağlık: Fiziksel aktivite kan akışını iyileştirir, kalbi güçlendirir, kan basıncını düşürür ve kolesterolü düzenler.



Güç ve kas kütlesi: Egzersiz yaşa bağlı kas kaybını önleyebilir, metabolizmayı iyileştirebilir ve diyabet riskini azaltabilir.



Zihinsel sağlık: Egzersiz yapmak ruh halinizi iyileştirir, stresi ve kaygıyı azaltır.



Kemik sağlığı: Fiziksel aktivite ayrıca kemikleri güçlendirir ve osteoporoz ve artriti önler.



Uzun ömür: Egzersiz ayrıca kronik hastalık riskini azaltır.



GÜNLÜK FİZİKSEL AKTİVİTELER NASIL ARTIRILIR?



Asansör kullanmak yerine merdiven çıkmayı alışkanlık haline getirin.

İşlerinizi halletmek için yürüyün veya bisikletinizi kullanın.

Akşam yemeğinden önce veya sonra yürümeyi gelenek haline getirin.

Sabahleyin kötü haber okumak yerine yürüyüşe çıkın.

Evcil hayvanlarınızla oynayın.

İşiniz oturmayı içeriyorsa ayakta durma masası kullanın, bu şekilde günlük fiziksel aktivitenizi artırabilirsiniz.