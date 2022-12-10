Fransa'da 18-25 yaş arasına bedava prezervatif

Fransa’da, cinsel yolla bulaşan hastalıkların yayılmasını azaltmak için gençlere gelecek aydan itibaren bedava prezervatif dağıtılacak.



BBC'nin haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu yeni önlemi gençlerin sağlığı konusundaki bir etkinlikte açıkladı.



Macron, gençlerin bedava prezervatifleri eczanelerden alabileceğini söyledi ve kararı “doğum kontrolünde küçük bir devrim” diye tanımladı.



Fransa’da 2020 ve 2021’de cinsel yolla bulaşan hastalıklarda yüzde 30 artış görüldü.



Bedava prezervatifin dışında, cinsel hastalıkların yayılmasını önlemeyi hedefleyen ve doğum kontrol yöntemlerine erişimi geliştiren tedbirler açıklandı.



2018’de Fransa hükümeti, bir doktor ya da ebenin reçete verdiği, eczanelerden alınan prezervatiflerin parasını geri ödeme uygulaması başlatmıştı.



Geçtiğimiz aylarda da 26 yaşına kadar tüm kadınlara doğum kontrolü bedava yapılmıştı. Daha öne doğum kontrol gereçleri 18 yaş ve daha küçüklere bedavaydı.



Macron, Twitter’dan yaptığı paylaşımda başka önlemler de açıkladı. Bunlara 26 yaştan küçüklere eczanelerde acil doğum kontrol araçlarına bedava erişim, HIV dışındaki cinsel hastalık kontrollerinin sağlık kuruluşundan sevk olmadan bedava yapılması da var.