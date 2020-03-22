Fransa'da corona virüs tedavisi için yapılan çalışma 15 gün içinde sonuçlanacak

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, LCI ve RTL kanallarının ortak yayınında salgının tedavisine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Veran, sıtma tedavisinde kullanılan ve "chloroquine" adı verilen ilacın covid-19'a karşı etkili olup olmadığının araştırıldığını, 15 gün içerisinde sonuçların ortaya çıkacağını belirtti.



Olivier Veran, sonuçların olumlu çıkması halinde bu tedavinin virüsü taşıyan Fransızlarda uygulanacağını söyledi.



Fransız hükümeti, bu ilacın yurt dışına ihracatını yasakladı.



Bilim adamları, Fransız ilaç şirketi Sanofi'nin sıtma tedavisinde kullanılan bir ilacının 300 bin dozunun, corona virüse karşı kullanılacak aşının geliştirilmesine katkıda bulunacağını belirtilmişti.



Marsilya'da bir hastanede çalışan Fransız hekim Didier Raoult'un bu ilacı virüse yakalanan 24 kişide test ettiği, hastaların yüzde 75'inin iyileştiği kaydedilmişti.

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