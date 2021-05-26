Fransa’da fenomenlere 2 bin 500 dolar kaşılığında Pfizer/BioNTech aşısını karalama teklifi

Fransa’da sağlık ve bilim alanında paylaşım yapan sosyal medya fenomenleri Pfizer/BioNtech’in corona virüs aşısını karalamaları için İngiltere’de olduğunu öne süren bir PR ajansından teklif aldıklarını duyurdu. Fenomenler, kendilerine gönderilen mesajda ayrıca AstraZeneca/Oxford aşısına öne çıkarmalarının istendiğini ve 30 saniyelik bir paylaşım karşılığında 2 bin 510 dolar (yaklaşık 21,2 bin lira)  teklif edildiğini öne sürdü. Bununla birlikte, yapılan incelemeler gizemli teklifin kaynağının İngiltere yerine Rusya olabileceğini düşündürdü. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran ise durumun acıklı ve tehlikeli olduğunu ifade etti.

ntv.com.tr 26.05.2021 - 10:48 | Son Güncelleme : 26.05.2021 - 10:49

Fransa’da fenomenlere 2 bin 500 dolar kaşılığında Pfizer/BioNTech aşısını karalama teklifi

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Fransa’daki bazı sosyal medya fenomenleri, Pfizer/BioNTech aşısını kötülemek için gizemli bir teklif alfıklarını açıkladı. İngiltere'de olduğunu iddia eden bir PR ajansının kendileriyle iletişime geçtiğini belirten fenomenler, karşılığında büyük miktarda para teklif edildiğini söyledi. 

TEKLİFİN İNGİLTERE'DEN DEĞİL RUSYA'DAN YAPILDIĞI İDDİASI

Bunlardan biri olan ve Youtube’da 1,17 milyon abonesi olan Léo Grasset, "gizli kalmak isteyen" bir müşteriden "devasa bir bütçe" sözü verildiğini ifade ederek Twitter’da bir gönderi yayınlandı. Grasset, ayrıca ajansın verdiği adresin de sahte göründüğünü belirtti.

Bununla birlikte Grasset, LinkedIn’de ajansın çalışanlarını aradığını ve çoğunun Rusya’da olduğunu fark ettiğini ifade etti, ancak bir süre sonra söz konusu profillerin ortadan kaybolduğunu açıkladı.

"PFIZER/BIONTECH'İN ÜÇ KAT DAHA FAZLA ÖLDÜRDÜĞÜNÜ YAYIN"

Diğer taraftan Grasset, kendisine sözde ajans tarafından gönderilen mesajda, eğer ortaklık teklifini kabul ederse "reklam" veya "sponsorlu video" gibi kelimeleri kullanmasının istenmediğini aktardı. Tüm bunlara ek olarak Grasset, Pfizer/BioNTech ile aşılanlar arasındaki ölüm oranının AstraZeneca aşısı olanlarda neredeyse üç kat daha yüksek olduğu şeklindeki yanlış bir iddiayı yaymasını istendiğini söyledi.

30 SANİYELİK VİDEO KARŞILIĞINDA 2 BİN 510 DOLAR

Öte yandan, hepsi sağlık ve bilim alanında yer alan diğer birkaç Fransız sosyal medya fenomeni de kendilerine, benzer bir teklifin yapıldığını açıkladı. 85 binden fazla Instagram takipçisi olan bir hastane stajyerinin hesabı olan “ Et Ça Se Dit Médecin”, Fransız BFMTV'ye yaptığı açıklamada, hesabında 30 saniyelik bir hikaye paylaşması karşılığında 2 bin 510 dolarlık  (yaklaşık 21,2 bin lira) bir teklif yapıldığını belirtti.  

FRANSA SAĞLIK BAKANI: ACIKLI, TEHLİKELİ VE SORUMSUZ

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran da BFMTV'ye verdiği demeçte şunları söyledi: 

"Bu ortaklık teklifinini Fransa'dan mı yurtdışından mı, nereden geldiğini bilmiyorum. Ancak, acıklı, tehlikeli, sorumsuz ve işe yaramıyor."

Bununla birlikte, iki doz halinde uygulanan Pfizer/BioNTech aşısı Fransa’da en yaygın kullanan aşı durumunda. Oxford/AstraZeneca aşısı da ülkelerde kullanılıyor. Nisan ayında AB tarafından yayımlanan bir raporda Rus ve Çin medyasının sistematik olarak Batı’da üretilen  Covid-19  aşılarına karşı  kamuoyunda güvensizlik ekmeye çalıştığı iddia edilmiş, ancak Moskova bu iddiaları reddetmişti. 

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