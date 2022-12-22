FTR nedir?

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) kas-iskelet, sinir veya kalp damar sistemlerindeki fiziksel ve fonksiyonel bozuklukların tanı ve tedavisini kapsayan bir uzmanlık dalıdır.



Fizik tedavi, fiziksel yöntem ve tekniklerin hastalıkların tedavisinde kullanılması anlamına gelir. Uygulanan fizik tedavi yöntem ve teknikleri vücudumuzda herhangi bir lezyon veya yara oluşturmaz.

Fizik tedavi uygulamasının amacı hastanın ağrılarının azaltılması veya yok edilmesi, fonksiyonel kapasitenin arttırılması, günlük yaşam aktivitelerinin tekrar kazanılması, organların işlevlerinin sağlıklı hale gelmesi, bağımsız bir birey olarak toplumdaki yerini almasıdır.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?



- Ortopedik hastalıklar ve yaralanmalar

- Nörolojik ve sinir-kas hastalıkları ve yaralanmaları

- Akut ve kronik ağrı tedavisi

- Romatizmal hastalıklar

- Pediatrik rehabilitasyon

- Kardiyopulmoner rehabilitasyon (kalp-akciğer rehabilitasyonu)

- Doğumsal veya edinsel eklem ve kemik bozuklukları

- Yanık sonrası rehabilitasyon

- Geriatrik(yaşlı) rehabilitasyon

- Metabolik hastalıklar (diyabet, osteoporoz vb.)

- Spor yaralanmaları

- Önleyici tedavi yaklaşımları.

FİZİK TEDAVİNİN SÜRESİ NE KADARDIR?



Fizik tedavi seanslar halinde yapılır. Ortopedik hastalıklarda genelde 1 saatlik toplam 10-20 seans uygulanabilir. Nörolojik hastalıklarda ise rehabilitasyon genelde daha uzun bir süreçtir, 1-2 saatlik seanslar şeklinde uygulanır fakat hastanın durumuna göre rehabilitasyon süreci yıllarca sürebilir.