100 TL'den 50 TL'ye düştü. Demleyip içince hazımsızlığı gideriyor

Kuşburnu özellikle kış mevsiminde sıklıkla tüketiliyor. Vücuda olan faydalarıyla da bilinen kuşburnu iyi bir antioksidan kaynağı.

Vitamin ve mineral bakımından zengin bu doğal bitki, özellikle bağışıklık sistemini güçlendirme ve vücudu enfeksiyonlara karşı koruma özellikleriyle öne çıkıyor.

Antioksidan etkisi sayesinde hücresel yenilenmeyi destekleyen kuşburnunu, serbest radikallerin yol açtığı hasarı da azaltıyor.

Kuşburnunu, sindirim sistemine olumlu etkiler sağlarken, lifli yapısıyla bağırsak hareketlerini düzenliyor ve hazımsızlık problemlerine çözüm oluyor. Çay olarak tüketildiğinde stres ve yorgunluğu azalttığı da belirtiliyor.

Besleyici ve şifalı özellikleriyle alternatif tıpta da kullanılan kuşburnunu, ev yapımında reçel, hoşaf gibi ürünlerde de değerlendiriliyor.