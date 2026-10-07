100 TL'den 50 TL'ye düştü. Demleyip içince hazımsızlığı gideriyor
07.10.2026 11:56
Son Güncelleme: 07.10.2026 11:59
Tokat'ta geçen yıl 100 TL'den alıcı bulan kuşburnu, bu yıl ürün miktarının artmasıyla 50 TL'ye kadar düştü.
Tokat'ta kuşburnunda yaşanan bolluk, satış fiyatlarına da yansıdı. Geçen yıl kilogramı 100 TL'den alıcı bulan kuşburnu, bu yıl ürün miktarının artmasıyla 50 TL'ye kadar düştü.
Fiyatlardaki gerileme, özellikle kış hazırlığı yapan vatandaşların ilgisini artırdı. Kuşburnunun bol çıkması üreticileri sevindirirken, vatandaşlar da geçen yıla göre daha uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkânı buldu.
KIŞIN GÖZDESİ, ANTİOKSİDAN KAYNAĞI
Kuşburnu özellikle kış mevsiminde sıklıkla tüketiliyor. Vücuda olan faydalarıyla da bilinen kuşburnu iyi bir antioksidan kaynağı.
Vitamin ve mineral bakımından zengin bu doğal bitki, özellikle bağışıklık sistemini güçlendirme ve vücudu enfeksiyonlara karşı koruma özellikleriyle öne çıkıyor.
Antioksidan etkisi sayesinde hücresel yenilenmeyi destekleyen kuşburnunu, serbest radikallerin yol açtığı hasarı da azaltıyor.
Kuşburnunu, sindirim sistemine olumlu etkiler sağlarken, lifli yapısıyla bağırsak hareketlerini düzenliyor ve hazımsızlık problemlerine çözüm oluyor. Çay olarak tüketildiğinde stres ve yorgunluğu azalttığı da belirtiliyor.
Besleyici ve şifalı özellikleriyle alternatif tıpta da kullanılan kuşburnunu, ev yapımında reçel, hoşaf gibi ürünlerde de değerlendiriliyor.
KUŞBURNU ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?
Kuşburnu çayını evde çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz.
- 1 su bardağı kadar kuşburnu
- 4-5 su bardağı su
- 1 küçük çubuk tarçın
- Küçük bir demliğin içerisine kuşburnunu ekleyin. İçerisine suyu dökün.
- Tüm karışımı kısık ateşte kaynatın.
- Kaynamaya başladıktan sonra 2-3 dakika daha kaynatmaya devam edin.
- Daha sonra 1 bardağın içerisine kuşburnu çayını süzün.
- Eğer tadını çok ekşi bulursanız içerisine 1 tatlı kaşığı bal atabilirsiniz.