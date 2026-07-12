40 yaşındaki adamın kulağından çıktı. Hareketliydi, doğaya bırakıldı
12.07.2026 11:06
Kulağında adeta hareket eden bir şey olduğunu söyleyerek doktora giden 40 yaşındaki adamın kulağından kelebek çıktı.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki adam, 19 Haziran günü kulağında adeta hareket eden bir şey olduğu şikayetiyle ilçede bulunan bir tıp merkezine başvurdu.
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ayanoğlu'nun yaptığı incelemelerde ise ekip adeta şok oldu. Tıbbi görüntülemede hastanın kulağında kelebek olduğu ve hareket ettiği görüldü. Kelebek hastanın kulağından çıkarıldı.
Hastanın kulağındaki kelebek görüntülere yansıdı. Hasta rahata kavuşurken Ayanoğlu, hastası ve tedavi sürecini anlattı.
"KULAĞIMDA BİR ŞEY OYNUYOR DEDİ, HAYRET ETTİK"
40 yaşındaki adamın kulağından canlı kelebeği çıkaran uzman ismi "Hastam İstanbul'da yaşıyordu, burada olmuş olay. Benim için çok ilginç bir hastaydı. Bu vakaları çok nadir görürüz. Hasta geldi, 'Kulağımda bir şey oynuyor' dedi. Herhalde kir var, o oynuyor dedim, 'Böcek olabilir' dedi, baktım, kelebek. Bu mevsimlerde uçuşan kelebekler, bir şekilde girmiş. Hareket ediyordu, rahat çıkabilecek bir pozisyondaydı, küçük bir aletle çıkarttık. Hasta da rahatladı, biz de hayret ettik. Hasta da 'Ben demiştim' dedi. Ayaklarının pozisyonuna bakınca kulak zarına değerse çok rahatsız edici bir his, ses, hareket hissi oluşturabilir. Çok büyük olmadıkça, çok sıkışmadıkça işitme kaybına sebep olmuyor" diye konuştu.
"Oradaki insanlar az çok biliyor, kıpırtı olduğu zaman böcek olabileceği ihtimali daha fazla, buralarda çok nadir. Yaz dönemlerinde kulak biraz daha problemli olabiliyor. Kulak kirleri, dış kulak yolu iltihapları ve kulak mantarları olabiliyor. Hasta, şikayet hissettikten 5-6 saat sonra geldi. Şaşırdık, ben hiç tahmin etmiyordum. Çıkartınca hareket ediyor, saldık, doğaya bıraktık. Alırken kibar aldım, bir şey olmadı"