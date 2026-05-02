50 yaş üzerinde binde bir görülüyor: Televizyon izlerken bir anda dünyası karardı

Doktorlar tarafından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Şenol'un, acilen yüksek basınçlı ortamda uygulanan yüzde 100 oksijen tedavi yöntemi olan hiperbarik oksijen tedavisi alması gerektiği belirtildi.

Ani görme kaybı gelişmesinden yaklaşık 10 saat sonra Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirilen Şenol, gece saatlerinde hiperbarik oksijen tedavisinin ilk seansını aldı.

Her seansta iki saat hiperbarik oksijen alan Şenol'un sağ gözü 14 seanslık tedavi sonrası yeniden görmeye başladı.

Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Oksijen Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Selin Gamze Sümen, santral retinal arter tıkanıklığına bağlı ani görme kaybının; aniden gelişen, ağrısız, hastanın görme yetisinde bozulmayla karakterize bir hastalık olduğunu söyledi.

Sümen, "Hastalık çok kısa sürede eğer o bölgenin oksijenlenmesi sağlanamazsa hastanın görme kaybı ilerler." bilgisini verdi.