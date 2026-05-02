50 yaş üzerinde binde bir görülüyor: Televizyon izlerken bir anda dünyası karardı
02.05.2026 10:17
DHA
İstanbul'da bir kadın televizyon izlediği sırada bir anda ani görme kaybı yaşadı. Kadının 50 yaş üzerinde binde bir görülen santral retinal arter tıkanıklığı yaşadığı belirlendi.
İstanbul'da bir kadın televizyon izlediği sırada ani görme kaybı yaşadı.
Ev hanımı Gülşen Şenol, 27 Mart günü evinde televizyon izlediği sırada sağ gözünde ani görme kaybı gelişti.
Ailesi tarafından 18.00 sıralarında ilk olarak Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Şenol yapılan tetkikler sonrası göz hastalıkları bölümüne yönlendirildi.
Şenol'un kontrollerde sağ gözünde santral retinal arter tıkanıklığına bağlı ani görme kaybı oluştuğu belirlendi.
"SAĞ GÖZÜMDE BİR KARARTI VE BAŞ DÖNMESİ OLDU"
"SOL GÖZÜMÜ KAPATTIĞIMDA TELEVİZYON SİMSİYAHTI"
Yaşadığı olayı anlatan Şenol, bir anda gözlerinin karardığını ve başının döndüğünü söyledi.
"Gören sol gözümü kapattığımda televizyon simsiyahtı, alttan bir çizgi vardı." diyen Şenol, "Dışarı çıktım tansiyonumu ölçtürdüm, sol gözümle görüyorum. O an tansiyonla ilgili olduğunu düşündüm. Gözde böyle bir şey olacağını düşünemedim." ifadelerini kullandı.
"HASTALIK ANİDEN GELİŞİYOR"
Doktorlar tarafından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Şenol'un, acilen yüksek basınçlı ortamda uygulanan yüzde 100 oksijen tedavi yöntemi olan hiperbarik oksijen tedavisi alması gerektiği belirtildi.
Ani görme kaybı gelişmesinden yaklaşık 10 saat sonra Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirilen Şenol, gece saatlerinde hiperbarik oksijen tedavisinin ilk seansını aldı.
Her seansta iki saat hiperbarik oksijen alan Şenol'un sağ gözü 14 seanslık tedavi sonrası yeniden görmeye başladı.
Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Oksijen Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Selin Gamze Sümen, santral retinal arter tıkanıklığına bağlı ani görme kaybının; aniden gelişen, ağrısız, hastanın görme yetisinde bozulmayla karakterize bir hastalık olduğunu söyledi.
Sümen, "Hastalık çok kısa sürede eğer o bölgenin oksijenlenmesi sağlanamazsa hastanın görme kaybı ilerler." bilgisini verdi.