51 yıl sonra ilk kez ayakkabı giydi. Herkes "sakat kalırsın" diyerek geri çevirmişti

Doktor yaptığı açıklamada, hastanın dizindeki problemin doğrudan ayağındaki açısal bozukluktan kaynaklandığını ifade ederek, sürece ilişkin şunları kaydetti:

"Melek hanım polikliniğimize 2 yıl önce diz şikayetleri ile geldi. Dizindeki sorunun vücudundaki, açısal ve ayağındaki problemden kaynaklandığını söyledim. Ayrıca dizinden operasyon geçirse dahi sorunun çözülmeyeceğini de söyledim. Önemli olan ayağındaki bozukluğun giderilmesiydi. Melek hanım ise daha önce çok doktorlara gittiğini, ameliyatlar geçirdiğini anlattı. Ayağındaki sorundan dolayı ameliyat olamayacağını, doktorların ameliyat olsa dahi sakat kalma ihtimalinden bahsettiklerini söyledi bana. Ameliyatın risk olduğunu ancak bu riski hep birlikte almamız gerektiğini söyledim. Melek hanım bana güvendi. Melek hanımın ameliyatı 2 aşamada yapıldı. Sonrasında ise hayatında hiç ayakkabı giymemiş bir hastam, ayakkabısını giyip, yürüyerek bana kontrole geldi."