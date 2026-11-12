ABD uyardı. Ozempic ve Mounjaro kör edebilir, üstelik tedavisi de yok
12.11.2026 08:30
Son Güncelleme: 12.11.2026 08:33
Dünyada ve Türkiye'de kullanımı giderek artan zayıflama iğneleri ve ilaçlarıyla ilgili ABD'den bir uyarı geldi. İlaçların çok nadir de olsa görme kaybına yol açabileceği belirtiliyor.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Gıda ve İlaç Dairesi FDA Ozempic, Wegovy ve Mounjaro gibi diyabet ve kilo verme tedavisinde kullanılan ilaçlara yeni bir güvenlik uyarısı getirdi.
Buna göre üretici firmalar, nadir görülmesine rağmen kalıcı görme kaybına yol açabilen bir göz hastalığı riskine ilişkin uyarıları, ilaçların güvenlik etiketlerine eklemek zorunda olacak.
NAION adı verilen hastalık, görme sinirini besleyen damarların tıkanması sonucu ortaya çıkabiliyor.
GÖRME KAYBININ BİLİNEN TEDAVİSİ DE YOK
Tek gözde ani ve ağrısız görme kaybına neden olabiliyor. Hastalığın yol açtığı görme kaybını geri döndürebilecek bilinen bir tedavi de bulunmuyor.
Söz konusu risk daha önce de 2024'te yayımlanan bilimsel bir çalışmayla gündeme gelmişti.
Ardından 2025'te Avrupa İlaç Ajansı da NAION'u Semaglutid içeren ilaçların çok nadir görülen bir yan etkisi olarak kabul etmişti.
Wegovy'nin üreticisi Novo Nordisk ise mevcut verilerin ilaç ile hastalık arasında bir neden-sonuç ilişkisi ortaya koymadığı görüşünde olduklarını duyurdu.
FDA'ya göre bu konudaki bazı araştırmaların değerlendirilmesinde zorluklar yaşandı.
Bunun nedeni, obezite ve tip 2 diyabet nedeniyle bu ilaçları kullanan kişilerin, ilaçlardan bağımsız olarak da NAION için risk faktörlerine sahip olabilmesi.
Kurum, bu ilaçları kullanan kişilerde göz hastalığına yakalanma riskinin neden daha yüksek olabileceğinin henüz bilinmediğini belirtti.
FDA'nın açıklaması, daha önceki araştırmalarda ortaya konan risk tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.
Avrupa İlaç Ajansı'nın bir güvenlik komitesi de geçen yıl yaptığı açıklamada, Semaglutid kullanan her 10 bin kişiden en fazla birinin NAION'dan etkilenebileceğini bildirmişti.
İki yıl önce yayımlanan ve 17 bin hastanın incelendiği bir araştırmada, Semaglutid kullanan kişilerin NAION teşhisi alma olasılığının ilacı kullanmayanlara kıyasla dört kat daha yüksek olduğu tespit edilmişti.
Ancak araştırmanın yazarlarından Göz Hastalıkları Profesörü Dr. Joseph Rizzo, bulguların "önemli ancak henüz kesinlik taşımadığını" belirterek, ilaç ile göz hastalığı arasındaki ilişkinin farklı hasta gruplarında incelenmesi için ek araştırmalara ihtiyaç olduğunu vurgulamıştı.