ABD uyardı. Ozempic ve Mounjaro kör edebilir, üstelik tedavisi de yok

Kurum, bu ilaçları kullanan kişilerde göz hastalığına yakalanma riskinin neden daha yüksek olabileceğinin henüz bilinmediğini belirtti.

FDA'nın açıklaması, daha önceki araştırmalarda ortaya konan risk tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Avrupa İlaç Ajansı'nın bir güvenlik komitesi de geçen yıl yaptığı açıklamada, Semaglutid kullanan her 10 bin kişiden en fazla birinin NAION'dan etkilenebileceğini bildirmişti.

İki yıl önce yayımlanan ve 17 bin hastanın incelendiği bir araştırmada, Semaglutid kullanan kişilerin NAION teşhisi alma olasılığının ilacı kullanmayanlara kıyasla dört kat daha yüksek olduğu tespit edilmişti.

Ancak araştırmanın yazarlarından Göz Hastalıkları Profesörü Dr. Joseph Rizzo, bulguların "önemli ancak henüz kesinlik taşımadığını" belirterek, ilaç ile göz hastalığı arasındaki ilişkinin farklı hasta gruplarında incelenmesi için ek araştırmalara ihtiyaç olduğunu vurgulamıştı.