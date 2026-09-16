Araştırma: Eşinizin uykusuzluğu yeme düzeninizi bozabilir

Araştırmanın sorumlu yazarı Concordia Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Jean-Philippe Gouin, uykunun yalnızca bireysel bir sağlık meselesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Gouin’e göre uykusuz kalan kişinin yüksek kalorili ve kolay tüketilen yiyeceklere yönelmesi, partnerinin beslenme tercihlerini de etkileyebiliyor.

Gouin, kötü uyuyan bir partnere sahip kişilerin sağlıklı beslenme konusunda kendilerine daha az güvendiklerini ve bunun için daha az çaba gösterdiklerini belirtti.

Araştırmacılar, uykusuz kalan kişinin kraker, cips, çikolata ve şekerleme gibi kalorisi yüksek yiyecekleri eve getirme veya tüketme ihtimalinin artabileceğine işaret etti. Aynı ortamda yemek yiyen partnerin de bu yiyeceklere yönelmesiyle sağlıksız beslenme alışkanlıklarının diğer kişiye yansıyabileceği değerlendirildi.