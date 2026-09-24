Araştırma: Yapay zeka, sigortacıların sağlık maliyetlerini 1 milyar dolara yakın yükseltti
24.09.2026 19:28
Araştırmaya göre sağlık kuruluşlarının yapay zeka araçlarıyla daha fazla ikincil tanı kaydetmesi, sigorta şirketlerinin iki yılda yaklaşık 942 milyon dolar ek maliyet üstlenmesine yol açtı.
Blue Cross Blue Shield Association’ın (BCBSA) yayımladığı çalışmaya göre, 2024 ve 2025 yıllarında sağlık hizmeti sağlayıcılarının daha fazla ikincil hastalık ve ek sağlık sorunu faturalandırması, BCBSA’ya bağlı şirketlerde 653 milyon dolarlık ek maliyet yarattı.
Araştırmada, 2023’e kıyasla daha karmaşık ve yoğun bakım gerektirdiği belirtilen vakaların toplam maliyete etkisinin iki yılda 942 milyon dolara ulaştığı belirtildi.
YAPAY ZEKA EK TANI BULUYOR
BCBSA’ya göre sağlık kuruluşları, mevcut hasta kayıtlarını tarayan yapay zeka sistemleri ve hasta-doktor görüşmelerini dinleyerek otomatik not oluşturan ‘ambient scribe’ teknolojileri sayesinde daha fazla ikincil hastalık tanısı kaydetmeye başladı.
Bu tanılar, asıl tedavi edilen hastalığın yanında bulunan ek sağlık sorunlarını ifade ediyor.
Hastanın durumunun daha karmaşık olarak kayda geçmesi ise sigorta şirketlerinin daha yüksek ödeme yapmasına neden olabiliyor.
BCBSA Ürün ve Veri Bilimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Luke Chalker, ''Eğer hastalar gerçekten daha ağır durumdaysa, daha fazla tedavi görmeyi beklerdik.'' dedi.
Ancak araştırmaya göre, daha fazla karmaşık tanı kaydedilmesine rağmen bazı tedavilerde aynı oranda artış görülmedi.
Örneğin büyük bağırsak ameliyatı geçiren hastalarda bağırsak tıkanıklığına ilişkin ek tanılar yüzde 55, vücutta aşırı asit birikimine ilişkin tanılar ise yüzde 33 arttı.
Buna karşın söz konusu hastalarda uygulanan tedavilerde benzer bir yükseliş görülmedi.
ANEMİ TANILARI ARTTI, KAN NAKLİ ARTMADI
BCBSA Klinik İşler Başkan Yardımcısı Dr. Razia Hashmi de bağırsak ameliyatı geçiren hastalarda daha karmaşık sağlık sorunları kaydedilmesine rağmen tedavi oranlarında aynı ölçüde artış olmadığını söyledi.
Örneğin anemi tanısı konulan hasta sayısı artarken, aneminin yaygın tedavilerinden biri olan kan nakli oranlarının yükselmediği belirtildi.
Chalker, bu durumu şu sözlerle değerlendirdi:
''Tanılar ile tedavi arasındaki kopukluk, yapay zekanın daha hasta insanları değil, daha fazla faturalandırılabilir durumu tespit ettiğini düşündürüyor.''
Blue Cross Blue Shield Association, ABD genelinde 31 bağımsız sağlık sigortası şirketinden oluşan bir ağ.
Kuruluş, toplamda 100 milyondan fazla kişiye sağlık sigortası sağlıyor.
Araştırma, hastanelerde yatarak tedavi gören hastaların faturalandırma kayıtları üzerinden gerçekleştirildi.
Sağlık sigortası şirketleri son dönemde, hastanelerin yapay zeka araçlarıyla daha fazla ve daha karmaşık tanı kodu üretmesinin geri ödeme taleplerini artırdığını savunuyor.
Araştırmacılar ise bulguların yapay zekanın yanlış tanı koyduğunu doğrudan göstermediğini, ancak tanı sayısındaki artış ile uygulanan tedaviler arasındaki farkın daha fazla incelenmesi gerektiğini belirtiyor.