Araştırma: Yapay zeka, sigortacıların sağlık maliyetlerini 1 milyar dolara yakın yükseltti

BCBSA Ürün ve Veri Bilimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Luke Chalker, ''Eğer hastalar gerçekten daha ağır durumdaysa, daha fazla tedavi görmeyi beklerdik.'' dedi.

Ancak araştırmaya göre, daha fazla karmaşık tanı kaydedilmesine rağmen bazı tedavilerde aynı oranda artış görülmedi.

Örneğin büyük bağırsak ameliyatı geçiren hastalarda bağırsak tıkanıklığına ilişkin ek tanılar yüzde 55, vücutta aşırı asit birikimine ilişkin tanılar ise yüzde 33 arttı.

Buna karşın söz konusu hastalarda uygulanan tedavilerde benzer bir yükseliş görülmedi.

ANEMİ TANILARI ARTTI, KAN NAKLİ ARTMADI

BCBSA Klinik İşler Başkan Yardımcısı Dr. Razia Hashmi de bağırsak ameliyatı geçiren hastalarda daha karmaşık sağlık sorunları kaydedilmesine rağmen tedavi oranlarında aynı ölçüde artış olmadığını söyledi.

Örneğin anemi tanısı konulan hasta sayısı artarken, aneminin yaygın tedavilerinden biri olan kan nakli oranlarının yükselmediği belirtildi.

Chalker, bu durumu şu sözlerle değerlendirdi:

''Tanılar ile tedavi arasındaki kopukluk, yapay zekanın daha hasta insanları değil, daha fazla faturalandırılabilir durumu tespit ettiğini düşündürüyor.''