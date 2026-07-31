Araştırma: Zayıflama iğneleri alkol bağımlılığına karşı da etkili

Colorado Üniversitesi Anschutz Tıp Fakültesi Psikiyatri Profesörü Dr. Joseph Schacht araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu çalışma, ağızdan alınan semaglutidin, alkolü tamamen bırakmaya çalışmayan kişilerde dahi ağır ve zararlı alkol kullanımını azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor" dedi.

Schacht şunları ekledi:

"Bu özellikle mevcut ilaçlardan fayda görmemiş kişiler için alkol kullanım bozukluğunda yeni bir tedavi seçeneğini temsil edebilir, alkolle bağlantılı sağlık sorunlarını ve sosyal zararları azaltabilir. Daha da önemlisi, ağır alkol kullanımını azaltmak bile hastalar ve aileleri için anlamlı iyileşmelere yol açabilir."

Çalışmanın başlangıcında katılımcılar günde ortalama yaklaşık altı kadeh içki tükettiklerini ve haftada yaklaşık beş gün ağır alkol aldıklarını bildirdi.

Katılımcıların neredeyse tamamı Dünya Sağlık Örgütünün riskli alkol tüketimi seviyelerine göre yüksek veya çok yüksek kategoride sınıflandırıldı.

Tedavi sürecinin sonunda, semaglutid grubundaki katılımcıların yüzde 81'i Dünya Sağlık Örgütü riskli alkol tüketimi seviyesini en az bir kategori düşürürken, bu oran plasebo grubunda yaklaşık yüzde 54 seviyesinde kaldı.