Araştırmalar kafaları karıştırdı. Çok su içmek gereksiz olabilir

Önerilen miktarın altında sıvı tüketmek sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor.

Kavouras'ın laboratuvarı tarafından yürütülen çalışmalar, akut dehidrasyon belirtileri (bayılma veya kafa karışıklığı gibi) göstermeyen ancak kronik olarak yetersiz sıvı tüketen bireylerde Tip 2 diyabet, kalp hastalıkları ve demans riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Connecticut'taki Hartford Üniversitesi Hidrasyon Sağlığı Merkezi Direktörü Colleen Muñoz da kronik düşük su tüketiminin tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, böbrek taşları ve bazı böbrek hastalıkları riskini artırdığını kaydediyor.