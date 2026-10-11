Astım, bronşit ve kansızlık için faydalıymış. Kazanda kaynatılarak üretiliyor

Keçiboynuzu pekmezinin kalitesine göre verim değiştiğini, iyi bir keçiboynuzunun yaklaşık 3,5 kiloda bir kilo, kalitesi düşük olduğunda ise 5 kiloda bir kilo pekmez verdiğini söyleyen Şahin, pekmezin şifa etkisinin tam olması için gece yatarken başka bir gıda tüketmeden içilmesi tavsiyesinde bulundu.

Yayladaki günlük yaşamına da değinen Gani Şahin, kazlarının yumurtlayıp kuluçkaya yattıktan sonra göç ettiklerini, ayrıca tavukların yumurtalarını organik olarak isteyenlere tane 10 liradan verdiklerini sözlerine ekledi.