Bağışıklığını güçlendirmek isteyen soluğu orada aldı. Kışın yoğun ilgi görüyor

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gördüklerini belirten aktar Sedat Akbayram, "Havalar soğumaya başladı. İnsanlar ince giyindiği ve soğuk su içtiği için mevsim geçişlerinde hasta oluyor. Dolayısıyla biz de her yıl olduğu gibi yoğun ilgi görüyoruz. İnsanlar akın etmeye başladı" dedi.

Müşterilerin özel karışımlar yaptırdığını ve alternatif tıbba daha fazla yönelmeye başladığını söyleyen Akbayram, "Buraya gelen vatandaşlarımız özel macunlar yaptırıyor. Pekmez ve çeşitli bitkisel ürünler alıyorlar. En çok talep gören ürünlerimizin başında zerdeçal, zencefil, ıhlamur ve hatmi çiçeği geliyor. Bunlar kuru öksürüğe faydalı ürünler. Bunun haricinde bizim alışılmış macunlarımız var. İnsanlar hangi bitkinin hangi hastalığa iyi geldiğini iyi biliyor. Bize içerisinde zerdeçal, zencefil, ıhlamur, hatmi çiçeği ve kekik gibi ürünlerin bulunduğu karışımlar hazırlatıyorlar. Eskiden bu işe sıcak bakılmıyordu. Şimdi insanlar alternatif tıbba daha fazla ağırlık göstermeye başladı. Vatandaşlar hastalıklarını doktorların yazdığı reçetelerle değil, doğal yollarla çözmeye çalışıyorlar" dedi.