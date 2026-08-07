Başı dönünce hastaneye gitti, nadir hastalığı ortaya çıktı! Türkiye'de sadece onda ve kızında var

Tıp dünyasında bu hastalığın çok az bilindiğini ve bu nedenle gözden kaçabildiğini belirten Ekinci, şunları kaydetti:

"- Dünyada bu vaka dışında 67 hasta var. Biz 68'inci hastayı bulduk. Türkiye'de ilk vaka olarak saptadık. Bu, ritim bozukluğu yapabilen, ani ölüme neden olabilen bir hastalık. Ailesel geçişli bir hastalık olduğundan anne veya babada varsa çocuklarda da bulunma ihtimali yüksek oluyor.

- Bu, 2018 yılında Henning Bundgaard ve çalışma arkadaşlarının Danimarka'da teşhis ettiği bir hastalık. Sonrasında yapılan çalışmalarda 67 hasta saptanmış. Bizim hastamız da 68'inci kişi olarak kayıtlara geçti.

- Bu vakayla ilgili makaleyi dünyaca ünlü kardiyoloji dergisi JACC'da yayınladık. Hastamızda bu hastalığın ailesel geçişli olduğunu da saptadık. Çünkü babasında, babasının dayısında, 4 yaşındaki kızında, ablasında, kız kardeşinde mevcut olduğunu gördük EKG sonuçlarında. Bununla ilgili detaylı çalışmalara devam ediyoruz."