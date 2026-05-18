Bayrama sayılı günler kala kasaplar uyarıyor. Kurban etini sakın böyle saklamayın

Ali Güla, küçükbaş hayvanların kasaplara getirilirken ufak parçalara ayrılmadan getirilmesi uyarısında bulunarak, pirzola, külbastı ve diğer kısımların daha hakkaniyetli paylaşılması için kurbanın ikiye bölünüp kasaplara bırakılmasının daha doğru olacağını söyledi.

Oda olarak belirlenen işleme ücretlerine de değinen Güla, "Büyükbaş hayvan etinin işleme ücreti 30 ile 50 lira (kilogram başına) arasında değişiyor. Kıymasını, bifteğini ve haşlamasını ayrı yapıyoruz. Küçükbaşta ise 1000 ile 2 bin lira arasında bir işleme ücreti olacak. Bizim tavsiye ettiğimiz rakamlar bunlar. Daha üstüne çıkılmasa iyi olur." diye konuştu.

Güla, mahalle kasaplarının da kurban döneminde soğuk hava depolarının bir kısmını boş bıraktığını dile getirerek, etlerin kasaba verildiği takdirde bozulma ihtimalinin olmadığını ve daha sağlıklı olacağını ifade etti.