Beyin sinyallerinden dijital bedene: Kelimeler ve jestler avatara taşındı

Nature Neuroscience dergisinde yayımlanan araştırmada kullanılan sistemin, tek bir beyin implantından gelen sinyalleri kullanarak hem konuşmayı hem de iletişim amaçlı vücut hareketlerini aynı anda çözümleyebilen ilk sistem olduğu belirtildi.

Makine öğrenmesiyle desteklenen teknoloji, kişinin ifade etmeye çalıştığı sözcüklerle birlikte başını sallama, omuz silkme veya el hareketleri gibi bedensel hareket ve mimikleri de algılayarak bunları dijital bir avatara aktarabiliyor.

Araştırmacılar, çalışmanın konuşma yetisini kaybeden kişilerin düşünce ve niyetleriyle bağlantılı beyin aktivitesini iletişime dönüştürmeyi amaçlayan beyin-bilgisayar arayüzleri (BCI) alanındaki ilerlemelerin yeni bir aşaması olduğunu belirtiyor.