Bilim insanlarından içki uyarısı: 10 kanser türüyle bağlantısı incelendi

Jani'ye göre kanser riskinin yükselmesi için çok yüksek miktarda içki tüketmek gerekmiyor. Her gün yaklaşık bir standart içki tüketilmesinin bile risk artışıyla ilişkili olduğu belirtildi.

ABD'de bir standart içki yaklaşık 355 mililitre bira, 148 mililitre şarap ya da 44 mililitre yüksek alkollü içkiye karşılık geliyor.

ABD'de yıllar boyunca erkeklere günde en fazla iki, kadınlara ise bir standart içki tüketmeleri tavsiye ediliyordu. Trump yönetimi ocak ayında bu sayısal sınırları kaldırarak bunun yerine genel sağlık için daha az alkol tüketilmesini önerdi.

Denver'daki National Jewish Health'te kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi alanında çalışan Dr. Andrew Freeman, geçmişte her akşam bir kokteyl içmenin günlük yaşamın kabul edilebilir bir parçası olarak görüldüğünü ancak güncel bilimsel araştırmaların bu yaklaşımın artık geçerli olmadığını gösterdiğini söyledi.

Araştırmada yer almayan Freeman, “Modern bilim, alkol tüketiminin güvenli bir miktarı olmadığı yönündeki kanıtları giderek güçlendiriyor.” dedi.