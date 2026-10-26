Bir yılda 50 kilo verdi. Yoğun iş temposu iğne ipliğe çevirdi

Sanayinin egzozculuk ve lastikçilik gibi farklı alanlarında 5 yıldır çalışarak deneyim kazandığını belirten Mia Uyanık, "Sanayiye sosyal medyacı olarak girmiştim. Ustama 'Bana bu işi öğretin' dedim, ilk başta öğretmedi. Bana, 'Sen arabanın başında durma' diyorlardı. Sonrasında ben de lastikçi ve egzozcu gibi farklı işlerde çalıştım. Şu anda da mekanikçiyim. 5 yıldır sanayinin birçok noktasına parmağım değmiştir. Bu meslekte yaşa hiç bakmıyorum. Sanayide erkek kültürü daha fazla olduğu için ‘Nasıl olabilir?' gibisinden bakıyorlar. İlk başta bu önyargıları kırmamız gerekiyor. İnsanlar sanayide hiç kadın ustalara alışık değiller. Yavaş yavaş bunları kırmaya çalışıyoruz" dedi.