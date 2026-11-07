Bodrum'da hayat kurtaran ameliyat: "Yaşım 75 muhtemelen 21 yaşıma döndüm"

Sağlığına kavuşan Bernard Cotterill ise Türk doktorların kendisine ikinci bir hayat verdiğini söyledi.

Türkiye'ye 15 yıl önce de kruvaziyer turuyla geldiğini belirten Cotterill, "Doktorlar harika, kesinlikle olağanüstüler. Ne yapıyor, nasıl başarıyorlar hiçbir fikrim yok. Sanki ikinci bir hayat, siyahla beyaz gibi. Yaşım 75 ve muhtemelen şimdi yeniden 21 yaşıma döndüm." ifadelerini kullandı.