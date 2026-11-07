Bodrum'da hayat kurtaran ameliyat: "Yaşım 75 muhtemelen 21 yaşıma döndüm"
07.11.2026 12:32
Bodrum'da tatil yaptığı sırada bilincini kaybeden 75 yaşındaki İngiliz turist, nefes borusunda oluşan yırtığın Türk doktorlar tarafından ameliyatla onarılmasının ardından sağlığına kavuştu.
Tatilde nefes borusu yırtılan İngiliz turist, Türk doktorların müdahalesiyle hayata yeniden tutundu.
Eşiyle yaklaşık bir ay önce kruvaziyer turuyla Bodrum'a gelen Bernard Cotterill, gemide henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden rahatsızlanarak bilincini kaybetti.
Geminin sağlık ekibince entübe edilen turist, acil olarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede nefes borusunda yaklaşık 7 santimetrelik yırtık tespit edilen Cotterill, hayati tehlike nedeniyle yoğun bakıma alındı.
Boyun bölgesinde de ileri derecede şişlik görülen hastanın tedavisi için hızlıca müdahale edildi.
Doktorlar, nadir görülen ve ölümcül sonuçlara yol açabilecek yaralanmaya müdahale ederek, bölgeyi onardı.
"ŞİMDİ YENİDEN 21 YAŞINDAYIM"
Sağlığına kavuşan Bernard Cotterill ise Türk doktorların kendisine ikinci bir hayat verdiğini söyledi.
Türkiye'ye 15 yıl önce de kruvaziyer turuyla geldiğini belirten Cotterill, "Doktorlar harika, kesinlikle olağanüstüler. Ne yapıyor, nasıl başarıyorlar hiçbir fikrim yok. Sanki ikinci bir hayat, siyahla beyaz gibi. Yaşım 75 ve muhtemelen şimdi yeniden 21 yaşıma döndüm." ifadelerini kullandı.