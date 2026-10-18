Bu belirtilere dikkat edin. Kabızlık şikayetiyle gitti, kanser tanısı aldı

REKTUM KANSERİNDE YAŞ SKALASI DÜŞTÜ

Rektum kanserinin artık daha genç yaşlarda da görülebildiğini vurgulayan Yalav, "Eskiden bu hastalığı daha çok 60-70’li yaşlarda görüyorduk. Ancak artık 40'lı yaşlarda da karşımıza çıkabiliyor. Ailesel risk faktörlerinin yanı sıra beslenme alışkanlıkları da önem taşıyor. Ailede bağırsak kanseri öyküsü bulunanların doktor kontrolünü ihmal etmemesi gerekiyor. Tarama testlerinin de yaşa ve kişisel risk faktörlerine uygun zamanda yaptırılması önemli. Kolonoskopi sırasında tespit edilen bazı şüpheli lezyonlara erken dönemde müdahale edilebiliyor. Bu nedenle belirtileri dikkate almak ve taramaları aksatmamak gerekiyor." diye konuştu. Azmi İnce ise eşinin sağlığına kavuşmasından çok mutlu olduğunu belirterek, 4 gün içinde taburculuk aşamasına gelmelerinin kendilerini sevindirdiğini söyledi.