Çay gibi demleniyor; böbreklere, ciğerlere, mideye iyi geliyor. Kahramanmaraş'ın milli içeceği

Meyan şerbetinin kentte geleneksel bir içecek olarak tüketildiğini belirten Cambaz, "Meyan kökü şerbeti Kahramanmaraş'ın milli içeceğidir" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR DA İLGİ GÖSTERİYOR

Meyan şerbetini düzenli olarak tükettiğini söyleyen vatandaş Sıddık Balkanlı ise, "Ben bundan iki kere böbrek taşı düşürdüm. Her gün içerim, şifalıdır" dedi.

Esnaf Ökkeş Maraşlı da meyan şerbetinin kaliteli ve sağlıklı olduğunu düşündüğünü belirterek, "İnsan için sağlıklıdır. Böbreklere, ciğerlere ve organlara iyi gelir, mideyi rahat tutar" diye konuştu.

Kentte yaz aylarının geleneksel içeceklerinden biri olan meyan şerbeti, özellikle sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşların ilgisini görürken, satıcılar da yıllardır sürdürdükleri baba mesleğini gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor.