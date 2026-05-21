Chia tohumunu böyle tüketmek faydadan çok zarar getiriyor
21.05.2026 10:43
Son yıllarda popüler hale gelen chia tohumu, kilo kontrolü sağlamasının yanı sıra bazı hastalıklara yakalanma riskini de azaltıyor. Peki nasıl tüketilmeli?
Lif ve protein yönünden zengin olan chia tohumu, iltihap önleyici etkisiyle de birçok kişinin tercihi oluyor.
Victoria Beckham, Gwyneth Paltrow ve Sussex Düşesi Meghan Markle gibi ünlü isimlerin favorisi olan bu besin; smoothie, puding ve yulaf başta olmak üzere pek çok yiyecekte karşımıza çıkıyor.
Bilim insanları da bu tohumların gerçekten sağlık üzerinde somut faydaları olduğunu doğruluyor.
ASLA KURU TÜKETİLMEMELİ
Yüksek oranda omega-3 yağ asitleri ve temel mineraller içeren chia tohumu, sindirimi destekliyor ve iştah kontrolünü kolaylaştırıyor. Ancak yine de uzmanlar chia tohumu tüketiminin, son dönemlerde kontrolden çıktığı yönünde uyarıyor.
Chia tohumunun bilinçsiz tüketimi, aşırı lif yüklemesi nedeniyle genel sağlık üzerinde çeşitli rahatsızlıklara yol açabiliyor. Beslenme uzmanı Rob Hobson, bu popüler süper gıdanın çoğunlukla bir pazarlama stratejisi sonucu hayatımızda bu kadar çok yer edindiğini ve asla kuru yenmemesi gerektiğini söylüyor.
Chia tohumu ıslandığında kendi ağırlığının 10 ila 12 katı kadar su emebiliyor. Tohumlar ıslatılmadan yutulursa, bu şişme süreci yemek borusunda boğulma, tıkanma ya da ciddi sindirim rahatsızlıklarına neden olabiliyor.
2014 yılında American College of Gastroenterology tarafından yayımlanan bir raporda, bir yemek kaşığı kuru chia tohumu yiyip ardından bir bardak su içen 39 yaşındaki adamın boğulmak üzere olduğu ve apar topar hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yemek borusunda “adeta bir oyun hamuruna dönüşen” tohumlar, doktorlar tarafından cerrahi müdahale yoluyla parçalandı.
Harvard Üniversitesi'nin hazırladığı rehbere göre, tohumların kıvamının "jöleye" dönüşene kadar 15 ila 20 dakika bekletilmesi gerekiyor. Bu aşamadan sonra yenmeye veya yemeklere eklenmeye hazır hale geliyor.
İKİ YEMEK KAŞIĞI YETERLİ
Chia tohumu, bitkisel bir protein kaynağı olması ve glüten içermemesi nedeniyle veganlar ile vejetaryenler tarafından yaygın olarak tüketiliyor. Obezite ve yüksek tansiyon gibi hastalıklarda iltihabı azalttığı da ifade ediliyor.
Chia tohumunda bulunan magnezyum, yiyeceklerin enerjiye dönüşmesinde ve kemik sağlığında önemli rol oynuyor. Ancak beslenme uzmanı Rob Hobson, chia tohumu tüketiminde abartıya kaçılmaması konusunda uyarıyor.
Tüm lifli gıdalarda olduğu gibi chia tohumunda da kilit nokta, küçük miktarlarla başlayıp porsiyonu yavaş yavaş artırmak. Resmi sağlık kuruluşları kesin bir üst sınır belirtmese de genel olarak "ölçülü" tüketilmesini tavsiye ediyor. Harvard The Nutrition Source, 28 gramlık bir porsiyonun (yaklaşık iki yemek kaşığı) makul bir sınır olduğunu aktarıyor.