Çinlilerin uzun yaşam sırrı onda gizli. En güçlü şifa kaynağı Bitlis'te yetişiyor

"Açıkçası ilk başta Van Gölü sahilindeki bahçemde bu bitkinin nasıl bir tepki vereceğini tam kestiremiyorduk. Çünkü bölgede hiç bilinmeyen, kimsenin ekmediği bir meyveydi. Tatvan’daki bir tanıdığımın tavsiyesi ve fide desteğiyle deneme amaçlı küçük bir adım attık. Ancak fideler toprağa o kadar hızlı uyum sağladı ve bizi o kadar hayret ettik ki daha ilk yılımızda dallar meyveyle doldu. İlk hasadımızı yüksek bir verimle tamamladık. Bahçeyi gören komşularımız, tanıdıklarımız önce gözlerine inanamadı, büyük hayret yaşadılar. Bu başarıdan sonra hedefimizi büyüttük; önümüzdeki sene fideleri çoğaltarak üretimi çok daha büyük bir alana yayacağız."

Bölge tarımı için ezber bozan bu başarı, Tatvan ve çevresindeki çiftçiler için de yüksek katma değerli alternatif bir ürün modeli sunuyor.