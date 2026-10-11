Doğada kendiliğinden yetişen kalp dostu meyve. Toplamak için dağların yolunu tuttular

Her yıl düzenli olarak alıç toplamak için bölgeye gelen iş insanı Fuat Demir, alıcın tam mevsimi olduğunu belirterek kalp ve damar sağlığı sorunu yaşayanlara tavsiyede bulundu.

Demir, "Her yıl düzenli olarak buraya gelip alıç topluyoruz. Hem yaş meyve olarak tüketiyoruz hem de kalbe çok faydalı olduğu için sirkesini yapıp yıl boyu kullanıyoruz. Eski hekimlerin de kalp ve damar sağlığı için önerdiği alıç meyvesinin şu an tam mevsimi. Bugün Olur’un Boğazgören Mahallesi’ne geldik. Kalp ve damar sağlığı sıkıntısı çeken herkese bu şifa kaynağını tavsiye ederim" dedi.