Doktor açıkladı: Sarımsak, zeytinyağı ve tuzla karıştırın; Beyni çelik gibi güçlendiriyor
02.09.2026 09:02
Son Güncelleme: 02.09.2026 09:03
Sağlıklı beslenme, beyin sağlığını korumak ve hafızayı güçlendirmek için de büyük önem taşıyor. Bu nedenle beynin daha iyi çalışmasını sağlamak için bazı besinlerden faydalanmak gerekiyor.
Sağlıklı bir vücuda ve sağlıklı bir beyne sahip olmanın yollu doğru ve dengeli beslenmekten geçiyor. Özellikle bazı besinler var ki beynin daha iyi çalışmasına ve gelişmesine yardımcı oluyor. Uzmanların güçlü bir beyin için özellikle tüketilmesini önerdiği altın değerinde bazı besinler de var.
Nöroloji bölüm başkanı olan Dr. Aaron Lord, "Besin açısından zengin bir diyet, kalp, damar ve beyin sağlığı için çok önemlidir, çünkü kanımızın yaklaşık yüzde 25'i beynimize gider" diyor.
Felç, beyin kanaması, travma veya nöbetlerden kaynaklanan ciddi beyin hasarı olan hastaları tedavi eden Dr. Lord, yediklerinizin beyniniz üzerinde etkisi olduğunun altını çiziyor.
İşte nöroloğun beyin sağlığını iyileştirmek için düzenli olarak yediği bazı besinler:
YAĞLI BALIK
Yağlı balık yemek beyniniz için iyidir, çünkü omega-3 yağ asitleri içerirler. Bunlar iltihap önleyici özelliklere sahip sağlıklı yağlardır. Somon gibi balıkları düşünün. Bunları beyin sağlığı için faydalı balıklar listesine ekleyin. Uzman isim. “Balığınızı olabildiğince taze ve yabani olarak almaya çalışın. Çiftlikte yetiştirilen balıklar genellikle yemek istemeyeceğiniz şeylerle beslenir,” diyor.
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Kelimenin tam anlamıyla yeşil beslenin. Vücudunuz ve beyniniz yapraklı yeşilliklere ihtiyaç duyar. Pahalı takviyeleri unutun ve yapraklı yeşillikleri düzenli olarak diyetinize dahil etmeye çalışın. Nörolog, yapraklı yeşilliklerin lif, folat, lutein ve beta-karoten açısından iyi kaynaklar olduğunu açıklıyor.
Lahana, kuşkonmaz, brokolini onun favorilerinden bazıları. Nörolog ayrıca en iyi besin değerini elde etmek için ideal tüketim şeklini de paylaşıyor: buharda pişirilmiş, haşlanmış veya sotelenmiş. “Zeytinyağı, biraz tuz ve kavrulmuş sarımsakla karıştırın. Tuzu pişirmenin sonunda kullanmayı unutmayın,” diyor.
DOMATES
Domates, güçlü bir antioksidan olan likopen açısından zengin bir besin olarak öne çıkıyor. Likopenin yanı sıra beta-karoten içeren domates, antioksidan özellikleri sayesinde oksidatif stresle mücadeleye katkı sağlayabiliyor.
Uzmanlar, domatesin salatalarda tüketilebileceği gibi balık veya tavuk yemeklerinin yanında sos olarak da kullanılabileceğini belirtiyor. Domatesin mozzarella peyniri, fesleğen ve zeytinyağıyla birlikte tüketilmesi de alternatifler arasında gösteriliyor.
CEVİZ VE YABAN MERSİNİ
Öğleden sonra tüketilen kızartılmış veya işlenmiş atıştırmalıkların yerine ceviz ve meyve tercih edilebileceği belirtiliyor.
Ceviz, içerdiği omega-3 yağ asitleri nedeniyle beyin sağlığı açısından öne çıkan kuruyemişlerden biri. Nörolog Dr. Lord da düzenli olarak yaban mersini tükettiğini belirterek bu meyvenin flavonoidler açısından zengin olduğuna dikkat çekiyor.
Yaban mersininde bulunan flavonoidlerin antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğu, bu nedenle beyin üzerindeki oksidatif stresin azaltılmasına katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.
Ceviz ve yaban mersini, kahvaltıda birlikte tüketilebiliyor. Taze meyveler ve cevizle hazırlanan yulaf ezmesi de önerilen seçenekler arasında bulunuyor.
KAHVE VE ÇAY
Günlük yaşamın vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan kahve ve çay da beyin sağlığı açısından dikkat çekiyor.
Nörolog Dr. Lord, çayın fitobesinler açısından iyi bir kaynak olduğunu ve bu bileşenlerin beyin metabolizmasına katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Kahve ve çayın aynı zamanda flavonoidler içerdiği ve bu bileşenlerin glisemik kontrol üzerinde olumlu etkiler gösterebildiği ifade ediliyor.
Kahve ve çayda bulunan kafein, konsantrasyonun artırılmasına yardımcı olabilir. Ancak uzmanlar, kafein tüketiminin de ölçülü olması gerektiğine dikkat çekiyor.
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