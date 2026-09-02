Doktor açıkladı: Sarımsak, zeytinyağı ve tuzla karıştırın; Beyni çelik gibi güçlendiriyor

Sağlıklı bir vücuda ve sağlıklı bir beyne sahip olmanın yollu doğru ve dengeli beslenmekten geçiyor. Özellikle bazı besinler var ki beynin daha iyi çalışmasına ve gelişmesine yardımcı oluyor. Uzmanların güçlü bir beyin için özellikle tüketilmesini önerdiği altın değerinde bazı besinler de var.

Nöroloji bölüm başkanı olan Dr. Aaron Lord, "Besin açısından zengin bir diyet, kalp, damar ve beyin sağlığı için çok önemlidir, çünkü kanımızın yaklaşık yüzde 25'i beynimize gider" diyor.