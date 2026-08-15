Dünyada üçüncü vaka oldu. İkisi Türkiye'de, biri Çin'de

Çift rahmi olan bir kadının her iki rahminde de aynı anda gebelik oluşması tıp çevrelerinde milyonda bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Tıpta "dikaviter ikiz gebelik" (iki ayrı boşluklu ikiz gebelik) olarak adlandırılan bu durum, dünya genelinde çok nadir bildirilen olaylar arasında yer alıyor.

Bu doğum olayı son olarak Trabzon'da gerçek oldu.