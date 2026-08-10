Eklem ağrıları, varis gibi hastalıklara iyi geliyor. Kilometrelerce yol gidip şifa arıyorlar

Etrafı sarp zirvelerle çevrili olan Sülüklü Göl, adını içinde barındırdığı ve alternatif tıpta sıkça kullanılan doğal sülüklerden alıyor. Özellikle eklem ağrıları, varis ve çeşitli cilt rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılan bu sülükler, Gürgenli köyü yakınlarındaki bu bölgeyi adeta bir doğal şifa merkezi haline getirmiş durumda. Göle gelen ziyaretçiler, dağların serin esintisi eşliğinde ayaklarını suya bırakarak saatlerce doğal tedavi yöntemlerini deniyor.