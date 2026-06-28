En agresif kanser türünde art arda umut verici gelişmeler. Bilim insanları heyecanlı: "Sonuçlar süper"

Dünyanın dört bir yanından bilim insanı İstanbul'daki Avrupa Pankreas Kulübü toplantısında bir araya geldi.

Tedavideki yenilikler ve yapay zekanın etkisi en önemli gündem maddeleriydi.

John Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Laura Wood, “Pankreas kanseri açısından çok heyecan verici bir dönemdeyiz. Uzun zamandır kanserin arkasındaki gen mutasyonunu biliyoruz ama bunun aşılmaz olduğunu sanıyorduk, tedavi etmenin bir yolu yoktu ama artık bunu önceden hedef alabilen ilaçlarımız var. Belki şu an çok uzaktayız ama umudumuz hastalığı tamamen önleyebilmek.” açıklamasında bulundu.