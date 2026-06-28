En agresif kanser türünde art arda umut verici gelişmeler. Bilim insanları heyecanlı: "Sonuçlar süper"
28.06.2026 08:34
Son Güncelleme: 28.06.2026 08:47
Bu yıl bilim dünyasından pankreas kanseri tedavisine ilişkin umut verici birçok gelişme geldi. Yaşam süresini uzatan yeni bir ilacın geliştirilmesi ve yapay zeka sayesinde hastalığın yıllar öncesinden tespit edilebilmesi, bu gelişmelerin öne çıkanları arasında yer aldı. (Haber: Melike Şahin)
Bu ay tıp dünyasında çığır açacak pankreas kanseri ilacının sonuçlarını, bilim insanlarının dakikalarca alkışladığı görüntülerle öğrendik.
Mayıs ayındaysa geliştirilen yapay zeka modeli sayesinde rutin bilgisayarlı tomografi taramalarından pankreas kanserinin 3 yıl öncesine kadar tespit edilebildiği duyurulmuştu. Pankreas kanseri tedavilerindeki gelişmeler bu yıla damgasını vurdu, bilim insanları heyecanlı. Peki bizi daha neler bekliyor?
Avrupa Pankreas Kulübü Başkanı Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan, “20 sene önce meme kanserinden çok korkardık ama artık korkmuyoruz. Belki 20 sene sonra aynı olur mu bilmiyorum ama çok benzer şeyleri pankreas kanseri için düşüneceğiz.” diyerek heyecanlı olduklarını ifade etti.
Dünyanın dört bir yanından bilim insanı İstanbul'daki Avrupa Pankreas Kulübü toplantısında bir araya geldi.
Tedavideki yenilikler ve yapay zekanın etkisi en önemli gündem maddeleriydi.
John Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Laura Wood, “Pankreas kanseri açısından çok heyecan verici bir dönemdeyiz. Uzun zamandır kanserin arkasındaki gen mutasyonunu biliyoruz ama bunun aşılmaz olduğunu sanıyorduk, tedavi etmenin bir yolu yoktu ama artık bunu önceden hedef alabilen ilaçlarımız var. Belki şu an çok uzaktayız ama umudumuz hastalığı tamamen önleyebilmek.” açıklamasında bulundu.
Umut verici gelişmeler var ancak şu anda hala çalışmalar devam ediyor. Yani henüz deneme grubu dışındaki hastalara uygulanamıyor.
Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan, “Şu an elde ettiğimiz sonuçlar süper ama belki hastamıza uygulamamız gelecek senenin sonunu bulabilir.” dedi.
Pankreas kanseri en agresif, en çok ölüme neden olan kanser türlerinden biri. Bilim insanları, bu çalışmaların yakın gelecekte hastalığı ölümcül olmaktan çıkarabileceğini düşünüyor.