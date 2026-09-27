En güçlü antioksidan. Tek tek elle toplanıyor

Aronya meyvesi hasadının başladığını söyleyen aronya üreticisi Tahsin Tosun, "Aronya yüksek antioksidan içeren anti diyabet, anti kanser özellikleri olan bir meyve. İçerdiği yüksek antioksidan sayesinde az bir tüketimle günlük 30-35 gram taze meyve tüketimiyle insan vücudunun günlük antioksidan ihtiyacını karşılayan bir meyve. Düzenli tüketildiği zaman çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiği araştırmalar sonucunda ortaya konulmuş. Faydaları bilimsel olarak ispatlanmış bir meyve. Aronya meyvesini insanlar derin dondurucuda bir yıl süreyle saklayabilirler, muhafaza edebilirler. Aronya meyvesini Türkiye'nin her yerine gönderimini sağlıyoruz. Bu sene de geçen seneki gibi kilogram fiyatını 250 lira olarak belirledik ve o şekilde müşterilerimize ulaştırıyoruz. Yetiştiricilikte hiçbir şekilde kimyevi gübre ve kimyasal tarımsal ilaç kullanmıyoruz. Bu ilaçların ve gübrelerin organomineral adı altında geçen ve organik olarak lanse edilen ilaçları ve kimyevi gübreleri de kullanmıyoruz. Tamamen doğal bir yetiştiricilik yapıyoruz. Aronyayı kendi doğallığında insanlara faydası olacak şekilde tertemiz bir şekilde yetiştirmeye gayret gösteriyoruz" dedi.