Et böyle pişmezse parazitler hasta ediyor. Sadece mikrop değil, belirtiler fark edilemiyor

Adana’da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Var, etin iyi pişirilmesi gerektiğini vurgulayarak parazitel hastalık uyarısı da yaptı.

Prof. Dr. Işıl Var, “Etlerin içerisinde de parazit miktarı oldukça fazladır. Genellikle mikroplar açısından değerlendirmeler yapılıyor ama parazitleri ve onun getireceği sağlık sorunlarını da göz ardı etmemek gerekiyor. Eti iyi pişirmediğiniz taktirde parazitler sizi hasta edecektir” dedi.

ÇÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Var, mangalların kurulduğu, eş, dost ve akrabaların bir araya geldiği Kurban Bayramı’nda ilk gün et tüketilmemesi, etin dinlendirilmesi ve yenildiğinde dozuna dikkat edilmesinin yanı sıra özellikle çok iyi pişirilmesinin patojen mikroorganizmalar açısından önemini anlattı.