Fazla kalori bir fincan kahvede gizliymiş. Kilo vermeyi desteklediği söyleniyordu
05.10.2026 11:42
Son Güncelleme: 05.10.2026 11:42
Kahve günlük yaşamın vazgeçilmez içeceklerinden biri ve özellikle kilo verme sürecinden yağ yakımına yardımcı olmasıyla biliniyor. Ancak kahve, farkında olmadan kilo almanıza neden olabilir.
Kahve gün içerisinde çay kadar sık tüketilen içeceklerin başında geliyor. Vücuda olan faydalarıyla da dikkat çeken kahve, özellikle kilo verme sürecinde olan kişiler arasında da oldukça popüler.
Kahve, kilo kontrolü sürecinde doğru tüketildiğinde günlük beslenme düzenine eşlik edebilen içeceklerden biri olurken, yanında tercih edilen şekerli ve yüksek kalorili yiyecekler dengeyi bozabiliyor.
FİNCAN SAYISINA DİKKAT!
Beslenme uzmanları, kahve tüketiminde fincan sayısından çok toplam kafein miktarına ve kişinin beslenme düzenine dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.
Günlük yaşamın vazgeçilmez içeceklerinden biri haline gelen kahve, kilo kontrolü yapanların da sıkça tercih ettiği seçenekler arasında yer alıyor. Ancak kahvenin yanında tüketilen tatlı, bisküvi ve benzeri yiyecekler fark edilmeden günlük kalori alımını artırabiliyor.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayça Sena Yılmaz, kahve tüketiminin kişinin kafein duyarlılığı, beslenme düzeni, uyku alışkanlıkları ve sağlık durumuna göre değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
SADE TÜRK KAHVESİNİN KALORİSİ DÜŞÜK
Kilo kontrolü açısından değerlendirildiğinde, şekersiz Türk kahvesi düşük kalorili bir içecek olarak beslenme planında yer alabilir. Kahvenin enerji değerini asıl artıran unsurlar ise içerisine eklenen şeker ve yanında tüketilen yüksek kalorili yiyeceklerdir.
Bu nedenle kilo verme sürecinde olan kişilerin kahveyi tamamen hayatından çıkarması gerekmeyebilir. Ancak kahve tüketiminin yanında farkında olmadan düzenli şekilde tatlı tüketilmesi, günlük enerji alımının yükselmesine neden olabilir.
KAHVENİN YANINDA NE YEDİĞİNİZ ÖNEMLİ
Kahvenin kendisinden çok, kahve molasının nasıl değerlendirildiğine dikkat etmek gerekiyor. Sade kahve ile birlikte her gün lokum, çikolata veya başka bir tatlı tüketmek zaman içerisinde fark edilenden daha fazla enerji alımına neden olabilir.
Türk kahvesinin yanında lokum ikram edilmesi kültürel bir gelenek olsa da beslenme açısından kahvenin yanında mutlaka lokum tüketilmesi gerekmiyor.
Özellikle kilo kontrolü hedefleyen kişilerin lokumu her kahve tüketiminde rutin haline getirmek yerine, porsiyon ve tüketim sıklığına dikkat etmesi önem taşıyor. Lokum tüketilecekse miktarın küçük tutulması ve bunun günlük beslenme düzeninin bütünü içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor.
KAHVE KİLO VERME KONUSUNDA ETKİLİ Mİ?
Kafeinin etkileri her insan için farklılık gösterir. Ancak kahvenin kilo kaybını hızlandırdığı ve kilo alımını önlediği de bilinir. Kahve iştahı azaltmak yemek yeme arzusunun önüne geçme için harika bir görev görür. Kahve metabolizmayı hızlandırır. Bu sebeple yağ ve şeker yakımını sağlar ve kilo aldırmak yerine kilo vermeye yardımcıdır. Fakat kilo verdirme özelliği var diye sürekli kahve tüketmek yanlış olur.
Metabolizmayı hızlandırdığı için özellikle Türk kahvesi sizin zayıflamanıza yardımcı olabilir. Tabi kilo vermek için uygun diyet ve egzersiz programı da uygulamanız gerekir. Kahve tek başına zayıflamaya neden olmaz. Sadece zayıflamanıza yardımcı olur. Bu sebeple diyet ve egzersiz programınıza ek olarak günde 1 fincan kahveyi zayıflamak için tüketebilirsiniz.
AÇ KARNINA KAHVE HERKES İÇİN UYGUN DEĞİL
Aç karnına kahve tüketimi oldukça yaygın. Kahvaltıyı geçiştirmek isteyenler ya da güne zinde başlamak isteyenler uyanır uyanmaz bir bardak kahve tüketmek istiyor. Ancak uzmanlara göre bu alışkanlık herkes için uygun değil.
Özellikle mide hassasiyeti, reflü veya kahve sonrasında mide yanması yaşayan kişilerin aç karnına kahve tüketmekten kaçınması gerekebilir. Kişide mide yanması, rahatsızlık, çarpıntı veya huzursuzluk gibi yakınmalar ortaya çıkıyorsa kahvenin miktarı ve tüketim zamanı yeniden değerlendirilmelidir. Kahvenin içerdiği kafein, bazı kişilerde uykuya dalmayı zorlaştırabilir veya uyku kalitesini etkileyebilir.
Bu nedenle özellikle kafeine duyarlı kişilerin öğleden sonra ve akşam saatlerinde kahve tüketimine dikkat etmesi gerekiyor. Sağlıklı yetişkinlerde günlük toplam kafein miktarının değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü yalnızca Türk kahvesi değil; çay, filtre kahve, enerji içecekleri, kola ve kakao içeren bazı ürünler de günlük kafein alımına katkıda bulunabiliyor.
Bu nedenle gün içerisindeki tüm kafein kaynaklarının birlikte değerlendirilmesi önem taşıyor. Özellikle çarpıntı, huzursuzluk, titreme, mide rahatsızlığı veya uyku problemi yaşayan kişilerin kahve tüketimini azaltması ve kişisel toleranslarını dikkate alması gerekiyor.