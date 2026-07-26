Felç ve ölüme neden olabilir. Yazın özellikle gençler bu hatayı yapıyor

Yüksekten ve kontrolsüz atlayışlarda baş, kol ve bacak yaralanmalarının yanı sıra iç organ hasarları, kaburga kırıkları ve akciğer sönmesi gibi travmaların da görülebildiğini ifade eden Prof. Dr. Ahmet Sebe, "Derinliği bilinmeyen sulara kesinlikle balıklama ya da çivileme atlanmamalı. En tehlikeli sonuç, boyun omurlarının kırılması ya da omurganın arkasındaki medulla spinalisin zarar görmesidir. Bu durumda kişi, iki kolunu ve iki bacağını kullanamayacak şekilde felç kalabiliyor. Özellikle balıklama atlayışlarda başın zemine çarpması sonucu bu tür ağır yaralanmalarla karşılaşıyoruz. Bu vakalar yılda birkaç kez görülse de hastaları kalıcı sakat bırakabiliyor hatta yaşam kaybına neden olabiliyor" diye konuştu.